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165 yıldır özenle korunuyor

14 Aralık 2016, Çarşamba 15:14
Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Gürcistan sınırındaki Camili Havzası'nda bulunan 165 yıllık tarihi cami, dikkatleri üzerinde topluyor.

Camili Havzası'ndaki 6 köyden biri olan Maral'da, Osmanlı döneminden kalma tarihi İremit Camisi, ahşap mimarisi ve kök boya kullanılan rengarenk motifleriyle göz dolduruyor.

Köy halkınca özenle korunan ve 165 yıldır ayakta duran cami, Artvin'i ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Maral köyünün muhtarı Metin Bayram, yaptığı açıklamada, tarihi İremit Camisi'nin, 1851 yılında Osmanlılar döneminde inşa edildiğini ve bugüne kadar dimdik ayakta durmayı başardığını söyledi.

Köy tüzel kişiliğine kayıtlı caminin 165 yıllık geçmişe sahip olduğunu dile getiren Bayram, Gürcistan sınırına yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan ve büyük bölümü ahşaptan yapılmış caminin, minber, kapı ve diğer bazı bölümlerinde çeşitli motifler ve kök boyası kullanıldığını ifade etti.

"Oyma ve süslemeleri aslına uygun monte edilmiş"

Bayram, caminin, İremit Mahallesi sakinlerine hizmet verdiğini de belirterek, şöyle devam etti:

"Caminin bulunduğu alan çok rüzgarlı bir bölgeydi. Sert esen rüzgar, ahşap camimizin özellikle çatı kısmına çok zarar vermiş. Bu nedenle dedelerimiz, zamanla eskiyen ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan camiyi yaklaşık 6 yıl sonra yerinden sökerek orijinal haliyle şu anki mevcut yerine taşımıştır. İçerisindeki oyma ve süslemeleri, aslına uygun monte etmişler."

Caminin 165 yıllık süreçte onarımdan geçirildiğini, eskiyen ve çürüyen bazı tahtalarının değiştirildiğini anlatan Bayram, "Biz de ecdadımızın mirası olan camimize gözümüz gibi bakıyor ve ibadetlerimizi burada gerçekleştiriyoruz. Biz de aynı şekilde camimizin her türlü bakım ve onarımını yapıp gelecek nesillere aktarmak istiyoruz." dedi.

AA

Etiketler: artvin, boçka, camili havzası
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