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19 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

2 bin 200 yıllık...

19 Ocak 2017, Perşembe 16:35
Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesindeki Aigai Antik Kenti'nde bulunan 2 bin 200 yıllık lahitin bir okul müdürüne ait olduğu belirlendi.

Aigai Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sezgin, yaptığı açıklamada, 12 Aiol kenti arasında yer alan Aigai'da, 2004'te başlayan kazılarında gün yüzüne çıkartılan on binlerce parça arasında 2 bin 200 yıl önce yaşayan insanların günlük hayatta kullandığı eserler de olduğunu söyledi.

2005'te buldukları lahit parçalarını biriktirdiklerini anlatan Sezgin, zamanla lahitin ana hatlarının ortaya çıktığını belirtti. Eldeki bulgulardan lahitin bir okul müdürüne ait olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Sezgin, arkeoloji tarihinde bugüne kadar bir okul müdürüne ait bulunan başka bir mezar örneği olmadığını vurguladı.

Sezgin, şöyle devam etti:

"Lahite ait bulunan parçalar birleştirildi. Yaklaşık yüzde 80'i tamamlanan mezarın, üç kez onurlandırılmış bir okul müdürüne, Gymnasiarkhos'a ait olduğu anlaşıldı. Mezarın üzerindeki kalıntılar bize bir şey anlatıyor. Mezarın üzerinde üç tane çelenk var ve bu çelenklerin hepsinin ayrı ayrı anlamı var. Çelenkler bu mezarın içerisinde bulunan kişinin üç defa onurlandırıldığını gösteriyor. Çelenklerin içerisinde ise onurlandıran kişilerin isimleri yazıyor. Çelengin biri 'Neoi' yani gençler tarafından onurlandırıldığını, diğeri ise 'Aiollida' yani halk tarafından onurlandırıldığını gösteriyor. Bu da bizim için önemli.

Mezarın üzerindeki üçüncü çelenk ise yontulmuş. Bu nedenle üçüncü onurlandırmanın kimin tarafından yapıldığı tespit edilemedi. Ayrıca lahitin üzerinde parşömen, papirüs ruloları ve yazı takımlarının olması bu mezarın içerisindeki kişinin bir öğretmen ve eğitmen olduğunu gösteriyor. Antik çağlarda kentlerde Neoi Gymnasion'un denilen gençlerin gittiği okullar var. Buradan da anladığımız kadarıyla bu mezarın içerisinde yatan aslında Neoi Gymnasion'un baş hocası. Antik çağda da buna 'Gymnasiarkhos' deniliyor. Gymnasiarkhosluk önemli bir görev. Bir yandan kamu kaynakları ile okullar çalıştırılıyor ama kamunun yetmediği yerde ise Gymnasiarkhoslar kendi servetlerinden para koyarak okul ile ilgili gerekli yatırımları gerçekleştiriyorlar. Zaten onurlandırılmasının nedeni de bu olsa gerek." 

AA

Etiketler: manisa, lahit, tarihi eser
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