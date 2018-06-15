2 bin Kur’ân dağıtıldı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kadir Gecesi’nden bu yana aralarında Boşnakça, Fransızca, İspanyolca, Kazakça ve Azerice’nin de bulunduğu 12 dilde bastırılan 2 bin mealli Kur’an-ı Kerim’i 15 ülkede Müslümanlara ulaştırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle Kur’an-ı Kerim’in evrensel mesajını uzak coğrafyalara ulaştırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında, Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Sri Lanka, Suriye’nin El Bab, Rusya’nın Kabardino-Balkarya bölgeleri, Kenya, Malawi, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Macaristan, Haiti ve Latin Amerika’da 2 bin mealli Kur’an-ı Kerim dağıtıldı. TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, daha önce başlatılan “Hediyem Kur’an Olsun” kampanyası kapsamında 1 milyon 57 bin 988 lira değerinde bağış toplandığını, 20 evrensel ve yerel dilde mealli Kur’an-ı Kerim basıldığını, Türkiye’de 236 bin 971, yurt dışında ise 50 ülkede 449 bin 900 mealli Kur’an-ı Kerim’in hediye edildiğini belirtti. Projenin, Kur’an-ı Kerim’i geniş kitlelere ulaştırma, onu okuma, anlama ve yorumlama gibi çabaları destekleme amacıyla başlatıldığını anlatan Polat, “Kur’an-ı Kerim hediye edildiğinde hüngür hüngür ağlayan insanlar var. Kur’an-ı Kerim’in bir Mushaf halinde kendisine ilk defa ulaştığını anlatan insanlar var bizlere” dedi. *** Tıklayınız: Neden İslâm’ı seçiyorlar? AA

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