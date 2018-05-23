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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

2 yılda hazırlandı...

23 Mayıs 2018, Çarşamba 20:00
Afganistanlı kaligrafi sanatçıları, 2 yıldır üzerinde çalıştıkları, sayfalarında ipek kullanılan Kuran-ı Kerim hazırladı.

Ayetlerin ipek sayfalar üzerine yazıldığı Kuran'ı Kerim için 305 metre ipek kumaş kullanılırken, 39 kaligrafi sanatçısı görev aldı.

Yapımında lapis, bronz ve altından yararlanılan Kuran-ı Kerim'in kapağı da keçi derisi malzemeyle kaplandı.

Ağırlığı 8,6 kilogramı bulan Kur'an-ı Kerim 690 sayfadan oluşuyor.

Dünyada çok az bulunan ipek Kur'an-ı Kerim'in iç kesiminde 15. ve 16. yüzyıla ait desenler kullanılırken, ipek Kuran-ı Kerim ile İslam ve hat sanatının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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"Ey Kitab ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak hakkı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah’ın peygamberi, Meryem’e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği) kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah’a ve peygamberlerine iman edin, '(Allah) üçtür' demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Allah, ancak bir tek ilahtır. O, çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. Vekil olarak Allah yeter.'' -Nisa Suresi-

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Mu'cizât-ı Kur'âniye Risalesi olan 25. Söz'e Bediüzzaman Hazretleri;

''Elde Kur'ân gibi bir mu'cize-i bâki varken, 
Başka burhan aramak aklıma zâid görünür. 
Elde Kur'ân gibi bir burhan-ı hakikat varken, 
Münkirleri ilzam için gönlüme sıklet mi gelir?'' şeklindeki veciz ifadelerle başlıyor.

Ve gençliğinde yaşadığı bir hatıra bu noktada oldukça dikkat çekicidir. Şöyle ki; İngiltere'nin Sömürgeler Bakanı Gladstone'un Avam Kamarasında yaptığı konuşmada elinde bir Kur'ân-ı Kerîm'le kürsüye gelerek,“Bu Kur'ân Müslümanların elinde bulunduğu müddetçe, biz onlara hâkim olamayız. Ne yapıp yapıp, bu Kur'ân'ı sukut ettirip ortadan kaldırmalıyız. Yahut da Müslümanları ondan soğutmalıyız” diyordu.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/kur-an-i-hakim-i-en-guzel-sekilde-tarif-eden-tefsir-risale-i-nur-dur_365091

AA

Etiketler: kur'an, afganistan, kaligrafi, sanat, ipek
Okunma Sayısı: 900
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