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26 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

200 yıllık dikkat çeken üretim: 'Yok' satıyor

26 Kasım 2017, Pazar 12:44
Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki köylerde yaklaşık 2 asırdır toprak altına gömülen testi içinde olgunlaştırılarak üretilen tepme peynirin üreticiden kilogram çıkış fiyatı son dönemlerde artan taleple 35 liraya kadar yükseldi.

Alınan bilgilere göre, Ezine'de Kayacık başta olmak üzere birkaç köyde uzun süredir üretilen, toprak altında testi içinde 4 aya yakın zaman olgunlaşma süreci geçiren tepme peynir, koyun sütünden yapılıyor.

Koyunların "yaz sütü"nden mayalanan peynir, önce kısa süreliğine salamuraya alınıyor, daha sonra elde ovalanıp çörek otu eklenerek Ezine civarında topraktan yapılan testilerin içine dolduruluyor.

Ağız kısmı, asma yaprağı konulduktan sonra çamurla sıvanarak kapatılan testiler, üreticilerin evlerinin bahçesinde toprak altına gömülüyor. Yaklaşık 4 ay burada olgunlaşması için bekletilen peynir, kasım ayında çıkarılıp bölgeye gelen tüccarlara satılıyor.

Son dönemlerde, tabii yöntemlerle üretilmesi ve koyun sütünün sunduğu lezzet dolayısıyla büyük ilgi gören peynir, 10 kilogram civarındaki testilerde yaklaşık 350 liraya kadar alıcı buluyor.

Ezine'de bu peynir türünün en fazla üretildiği yer olan Kayacık köyünün muhtarı Ali Can, yaptığı açıklamada, tamamen tabii olan peynirin mayasını bile oğlak ve kuzulardan elde ettiklerini belirterek, "Talep çok. İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale'ye satıyoruz. Balıkesir'in turistik Edremit Körfezi'nde çok ilgi var. Kilogram fiyatı 30-35 lira arasında değişiyor. Köy olarak yıllık 8-10 ton üretimimiz oluyor. En az üreten 10 testi üretiyor." şeklinde konuştu.

AA

Etiketler: çanakkale, ezine, tepme peyniri
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