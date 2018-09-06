2019 yılı "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre 2019 yılı "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" olarak ilan edildi.
Bu kapsamda gerçekleştirilecek organizasyonlar Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ile birlikte yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı genelgesinde şu ifadelere yer verildi:
"İslam kültür ve medeniyetinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve onu yeni nesillere en doğru şekilde aktarmak amacıyla yapılacak söz konusu çalışmalara ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca her türlü destek ve katkının sağlanması hususunda gereğini rica ederim."
***
Tıklayınız:
Yeni Asya'da yayınlanan Fuat Sezgin yazı dizisini okumak için tıklayınız
Bir Bilim Kahramanı: Fuat Sezgin
Eserleri genç nesillere aktarılacak
Fuat Sezgin’lere kim sahip çıkacak?
Şaban Döğen'in kitabında Prof. Dr. Fuat Sezgin
AA