2019 yılı "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre 2019 yılı "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" olarak ilan edildi.

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