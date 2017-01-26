3 bin 200 yıllık...

Bolu'nun Seben ilçesindeki milattan önce (MÖ) 1200'lü yıllarda Frigler tarafından yapıldığı düşünülen kaya evleri, ilçeye gelen ziyaretçi sayısının artırılması amacıyla turizme kazandırılacak.

İlçenin Solaklar köyü mevkisindeki kaya evlerinin turizme kazandırılması için yaklaşık 10 yıl önce çalışma başlatılsa da bölgenin tanınırlığı henüz istenilen seviyeye ulaşamadı. Bir tepe üzerine elle oyularak yapıldığı düşünülen odalardan oluşan 4 katlı kaya evlerinin daha fazla tanıtılması amacıyla bölgede çalışmalar yapılması planlanıyor. Seben Belediyesi tarafından bölgenin güzelleştirilmesi ve buraya gelen turistlerin konaklamasını sağlamak amacıyla kütük evler yapılırken, kaya evlerinin restore edilmesi ve alanın peyzajı için proje hazırlandı. AA

Okunma Sayısı: 31

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.