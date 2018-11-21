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21 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

3 yıl süren araştırma sonucunda bulundu

21 Kasım 2018, Çarşamba 13:58
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden arkeoloji çalışma ekibi, 3 yıl süren araştırma sonucunda 2 bin 700 yıllık Limnai Antik Kenti'ni keşfetti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden (ÇOMÜ) yapılan açıklamaya göre, antik kaynaklarda varlığı bilinen ama daha önce yeri tespit edilemeyen Limnai Antik Kenti'ni bulmak için Tuz Gölü ovasında çalışmalar yürütüldü. 

Tarih Bölümü Eski Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Reyhan Körpe başkanlığındaki ekibin yaptığı çalışmalarda, antik kentin Beşyol Ovası’nda olduğu tespit edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Körpe, İonia'dan gelen göçmenler tarafından kurulan antik kentin Roma dönemine kadar varlığını devam ettirdiğini belirterek, buranın o tarihte Gelibolu Yarımadası'nın en zengin kentlerinden biri olduğunu anlattı.

Gelibolu Yarımadası'nda keşfedilen 5. antik kent

Körpe, Limnai'nin bugüne dek sadece Gelibolu Yarımadası'nda keşfedilen 5. antik kent olduğunu aktardı.

Gelibolu Yarımadası'nın arkeolojik anlamda büyük bir potansiyeli bulunduğunu ifade eden Körpe, şu bilgileri verdi:

"Kente ait mimari kalıntılar tamamen toprak altında olduğu için yüzeyde sadece çanak çömlek ve kiremit parçaları görülebiliyor. Fakat bu parçalar da bize kentin kapladığı alan ile ne zaman kurulduğu ve ne zaman terk edildiği hakkında bilgi veriyor. Gelibolu Yarımadası'ndaki araştırmalarımız gelecek yıllarda da devam edecek. Bölgede tespit edilmeyi bekleyen daha çok sayıda antik yerleşim var. Ne yazık ki böyle pek çok antik yerleşim tespit edilemeden çeşitli nedenlerle yok olmakta. Bunların öncelikle bulunması ve bilim dünyasına tanıtılması gerekiyor."

AA

Etiketler: çanakkale, antik kent, arkeoloji
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