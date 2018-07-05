39 sene önce yanmıştı: 400 asırlık mevlevihane yenileniyor

Beyoğlu’nun Kasımpaşa semtinde 1979 yılında çıkan yangında tamamen harap olan 400 asırlık Kasımpaşa MevlevÎhanesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yürütülen inşa çalışmalarıyla yeniden ihya ediliyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılı sonunda başlanan ve bugün yüzde 45-50’si tamamlanan inşa çalışmaları sona erdiğinde, İstanbul’un en büyük üçüncü Mevlevihanesi olan Kasımpaşa Mevlevihanesi sosyal ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapacak.

Fırıncızade Sırrı Abdi Dede Efendi tarafından 1632-1631 yılları arasında Kasımpaşa’da sahip olduğu bostanın içine, sevenlerinin yardımıyla bizzat çalışarak inşa ettirdiği Mevlevihane, semahane, selâmlık, dedegân hücreleri, harem, hünkâr dairesinden oluşan iki blokun birleşmesiyle bir konak görünümündeydi. Ampir üslûbundaki ahşap kubbedeki bezemeler arasına Mevlevî musıkisinin vazgeçilmez enstrümanları olan ney, kudüm, halile, def, rebab, ud ile nota defteri ve bir de Mevlevî sikkesi resmedilmişti.

İhya çalışmaları 2016’da başladı

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında Beyoğlu Belediyesi’ne 10 yıl süreli ve bedelli olarak tahsis edilen Mevlevihanenin uygulama süreci İl Özel İdaresi tarafından başlatıldı ancak bütçe yetersizliği dolayısıyla yarım kalan projeyi Vakıflar Genel Müdürlüğü ele alarak, 2016 yılında ihya çalışmalarını başlattı.

10 ay sonra tamamlanması hedefleniyor

MevlevÎhaneden günümüze merdiven ve yaya girişinin sağlanacağı kapı dışında orijinal bir şeyin kalmadığını anlatan Sarı, “Sevindirici olan şu ki yapının iç ve dış bölümlerini gösteren elimizde çok sayıda fotoğraf ve belge var. Onlar bize çalışmalarımızda ışık tutuyor.” dedi. Mürsel Sarı, Kasımpaşa Mevlevihanesi’nin 10 ay sonra tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.