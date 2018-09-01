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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı açıldı

01 Eylül 2018, Cumartesi 23:06
Basın Yayın Birliği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı" kitapseverlerle buluştu.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açıldı.

"Yeni Bir Dünya Keşfet" sloganıyla gerçekleştirilen fuarın açılışına katılan AKP Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, son dönemde Türkiye'ye Arap dünyasından göç edenlere dikkati çekerek, "Türkiye'de ciddi bir Arap varlığı oluşmuştur. Bunun yanı sıra Türkiye'de eskiden beri yani Cumhuriyetin kurulmasından itibaren oluşan sınırlar içerisinde de yaşayan bir Arap nüfus var. Zaman zaman turistik ziyaretlerle 10 milyonu bulabilecek bir sayı." dedi.

Aktay, Türkiye'de yaşayan Arap nüfusunun ticari ve turistik taleplerin yanında kültürel ihtiyaçları olduğunun da altını çizerek, "Bu insanlar kendi düşüncelerini burada üretip, burada yaymak ve geliştirmek gibi bir talep ve isteğe de sahip oluyor. Bunu Arap ve İslam dünyasında en iyi karşılayacakları yer, Türkiye. " değerlendirmesinde bulundu.

Yasin Aktay, İstanbul'da faaliyet gösteren ve Arap dünyasına yönelik kitap yayımlayan 27 yayınevi olduğunu kaydederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kendi ülkelerinde büyük ihtimalle rahatlıkla yapamayacakları yayınları Türkiye'de yapabilmekteler. Bu Türkiye'yi Arap düşünce dünyasının merkezi haline getirmekte. Özgürlüğün olduğu yer, merkez oluyor. Her çeşit üretimin, gelişmenin ve kalkınmanın merkezi oluyor. Bu tür yerler sadece kitap satılan ve halka sunulan yerler değil. Aynı zamanda düşüncelerin sentezlendiği, yazarların, okurun ve düşüncenin genel olarak buluştuğu yerler."

Aktay, bu tür fuarların kültürler arası köprü vazifesi gördüğünü sözlerine ekledi.

Fuara, 15 ülkeden 200'den fazla yayıncı katıldı

Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek de fuarın 6 bin metrekareye yakın alanda 15 ülkeden 200'ün üzerinde yayıncıyı ağırladığına dikkati çekerek, program kapsamında 9 gün boyunca 70'ten fazla yazar buluşması, etkinlik ve konferans düzenleneceğini aktardı.

Fuarın düzenlenmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Kısakürek, fuarın Arap ülkeleri dışında düzenlenen ve Arap Yayıncılar Birliği tarafından desteklenen en büyük Arapça Kitap Fuarı olma özelliğini taşıdığını kaydederek, "İstanbul'un çok yakın bir gelecekte telif marketi haline gelmesi dileğimiz ve inancımızla başladığımız fuara, bu yıl 50 bin ziyaretçinin gelmesini bekliyoruz." dedi.

İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay da Türk ve Arap toplumlarının tarih boyunca ilim dünyasına ışık tuttuğunu, astronomi tıp ve tarih ve edebiyat dünyasına yüzlerce bilim insanı kazandırdığına işaret ederek, "Bugün Arap dünyasında Türk kültürüne artan ilgi ve toplumumuzun, zor şartlardan dolayı ülkemize sığınan Arap kardeşlerimize sevgiyle kucak açması göstermektedir ki bizler aynı topraklarda yetişmiş, hamuru benzer hüzün ve sevinçlerle yoğrulmuş toplumlarız. Dolayısıyla bizim için kültürel akışı kuvvetlendirecek, bizi bir araya getirecek her etkinlik, medeniyet ağacımızı geliştirecek yeni bir meyve niteliğindedir." ifadelerine yer verdi.

Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Sudan, Fas, İngiltere, İtalya, İran ve Irak'tan 200'den fazla yayıncıyı ağırlayan fuar, 9 Eylül'e kadar devam edecek.

AA

Etiketler: İstanbul, Arapça, kitap, fuar, kültür
Okunma Sayısı: 428
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