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23 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

400 tonluk Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı yeni yerine taşındı

22 Ekim 2018, Pazartesi 23:10
Batman'da 400 ton ağırlığındaki Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı'nın, Kültürel Park Alanı'na taşınma süreci tamamlandı. Üç bölüm halinde geçici koruma alanına alınan yapı, Arkeopark'taki müzenin girişinde birleştirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 400 ton ağırlığındaki Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı yeni yerine taşındı.

Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma Çalışmaları kapsamında Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle baraj gölü alanından çıkarılan 540 yıllık Zeynel Bey Türbesi, 1500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı ve 850 ton ağırlığındaki İmam Abdullah Zaviyesi'nin yeni yerine bütüncül olarak nakledilmesi tamamlanırken, 611 yıllık Sultan Süleyman Camisi minaresinin, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınması için başlatılan çalışma sürüyor.

Çalışmalar kapsamında 16 Ekim Salı günü üç bölüm halinde 96 tekerlekli, kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) aracı ile yaklaşık 5 kilometre mesafedeki geçici koruma alanına taşınan ve 1423 yılında Süleyman Han tarafından yapılan yaklaşık 400 ton ağırlığındaki Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı, Hasankeyf Müzesi girişindeki yeni yerine indirildi.

Kale kapısı yaklaşık bir ay sürecek restorasyon işleminin ardından kullanıma hazır hale gelecek.

Hasankeyf Kalesi'ndeki Şaap Vadisi girişine yapılacak Antik Liman'dan teknelerle Arkeopark'a gelecek ziyaretçiler, Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı'ndan geçerek hem müzeyi hem de çarşıyı gezebilecek.

Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, yaptığı açıklamada, Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı'nın taşınma işleminin başarıyla tamamlandığını söyledi.

Kösalı, bir hafta süren çalışmanın bugün sona erdiğini belirterek, "Geçen hafta salı günü üç parça halinde taşımaya başlığımız Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı'nın üçüncü parçasını bugün yerine indirdik. Üç parça halindeki yapıyı 4 kilometre yürüttük. Eski Hasankeyf'te koruma altına aldığımız yukarı Hasankeyf turizm alanından buraya turizmciler artık tekneyle gelecek. Böylece buradan Arkeopark'a giriş yapacak." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: batman, hasankeyf
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