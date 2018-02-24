45 yılda 200 bin kitap biriktirdi

İzmit’te, yurdun dört bir yanından ve aynı zamanda yurt dışından da kitap toplayan Şerafettin Ergül, evi ve oturduğu apartmanın sığınağında 200 bin adet kitap biriktirdi.

İzmit’te, 57 yaşındaki Şerafettin Ergül, 45 yılda yaklaşık 200 bin kitap biriktirdi. Şerafettin Ergül’ün sığınağında 1800 yıllardan günümüze ait kitaplar bulunuyor. Türkiye’nin her yerinden kitap topladığını söyleyen Ergül, aynı zamanda eski para, plak, eski yazılı eserleri de biriktiriyor. Yurdun dört bir yanından ve aynı zamanda yurt dışından da kitap toplayan Şerafettin Ergül evi ve oturduğu apartmanın sığınağında 200 bin adet kitap biriktirdi. Şehir merkezinde kitapevi bulunan Şerafettin Ergül’ün 45 yıllık birikimi arasında 1800’lü yıllara ait kitaplar da bulunuyor. Şerafettin Ergül aynı zamanda eski para, pul ve plaklar da topluyor. Tarihî değeri olan kitaplarının da bulunduğunu belirten Ergül, “Yaklaşık 45 yıldır kitap biriktiririm. 200 binin üzerinde kitabım var. Bunların içerisinde tarihî değeri olan kitaplar var, anı ve hatıra olarak biriktirdiğimiz kitaplar var, imzalı kitaplar var. 1800’lü yıllardan bu yana birçok eseri temin edebiliyoruz. Yaklaşık 45-50 yıldır topladığım pullarım da var. Onlar da yaklaşık 60 bin civarında oldu. Para, plak biriktiririm. Ne bulursam toplarım açıkçası. Hiçbir şey ziyan olmasın, atıl olmasın istiyorum. Benden sonra mutlaka birilerine lazım olacak diye topladım. Gerçekten ciddî bir hazinem var sığınağımızda” dedi.

KİTAP HAMALIYIM

Sığınağında daha kolilerinden çıkarmadığı kitaplar olduğunu belirten Ergül, “Balzac’ın ciddî bir eseri, ilk baskısı olan bir kitap var. Fransızca orijinal metinden. 1838 yılına ait, seri numarası üzerinde. Matbaadan çıkarken 365. kitap olarak çıkmış. İnternette bir sitem var. Bütün okuyucuların ulaşabileceği ciddî kaynaklar var bizde. Bulamadıkları zaman da bizimle irtibat kurmaları, mail atmaları yeter. Çünkü daha henüz girişini yapmadığımız 150 bin civarında kitabımız var sığınığımızda. Daha henüz kolileri açmadık. Daha ne çıkacağını bilmiyoruz, ne ile karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Önemli olan işte bu eserleri, okuyucusu, araştırmacısıyla buluşturmak bizim görevimiz. Ben kitap hamalıyım, gerçek anlamda bu kitapları toplayan, taşıyan, getiren bir hamalım. Çünkü kendimi akademik olarak yetiştiremedim. Yetiştiremediğim için, bilgiyi depolayacak bir kafaya ve beyne de sahip değilim.”

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