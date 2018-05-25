524 yıllık Kuran-ı Kerim Topkapı Sarayı'na teslim edildi...

524 yıllık Kuran-ı Kerim, muhafaza eden Aydın ailesi tarafından sergilenmek üzere Topkapı Sarayı'na teslim edildi.

Topkapı Sarayı Müzesi'nden 1964 yılında çıkarılan bir kararnameyle Bursa Arkeoloji Müzesine gönderilen Kuran-ı Kerim bir süre sonra kaybolmuştu. Uzun yıllar süren araştırmalar neticesinde 524 yıllık Kuran-ı Kerim'in, Hattat Ziya Aydın tarafından muhafaza edildiği ortaya çıkmış ve yetkililer harekete geçmişti.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un görüşmeleri sonucunda 524 yıllık Kuran-ı Kerimi muhafaza eden Hattat Ziya Aydın'ın oğulları Ahmet ve Ali Sami Aydın eseri Topkapı Sarayı'na teslim etmeyi kabul etti.

524 yıllık el yazması Kuran-ı Kerimi muhafaza ederek bugünlere gelmesini sağlayan Hattat Ziya Aydın'ın 1997 yılında vefat ettiği ve tarihi Kuran-ı Kerimi oğullarına bıraktığı öğrenildi.

"AİLEYE TEŞEKKÜR ETMEMİZ GEREKİYOR"

Hattat Şükrullah Efendi tarafından yazılmış olan 524 yıllık Kuran-ı Kerim, Ahmet Aydın ve Ali Sami Aydın tarafından Bursa'dan İstanbul'a getirilerek Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı'ya teslim edildi. Eserin bugüne ulaşması konusunda aileye teşekkür eden Küçükaşcı, "Bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bu eser Ziya Aydın tarafından bu şekilde muhafaza edilmemiş olsaydı muhtemelen bu eseri Avrupa'da bir müzede görürdük. Aileye çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"TOPKAPI SARAYI'NDA SERGİLENMESİ KARARINI AİLE OLARAK ALDIK"

Eserin ait olduğu yerde sergilenmesi hususunda duydukları mutluluğu dile getiren Ahmet Aydın ise, "Kırk senedir aile olarak muhafaza ettiğimiz bu eserin Topkapı Sarayı'nda sergilenmesi kararını aile olarak aldık. Bu kararın ne kadar haklı olduğumuzu gördük. Bu yönden de bu Kuran-ı Kerimin sergilenmesi hususunda duyduğumuz mutluluğu bu Ramazan gününde paylaşmak isterim'' dedi.