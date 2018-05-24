55. yıl sergisi

Hattat Turan Sevgili, 55’inci sanat yılını Hat Sergisiyle açıyor.

Sanata 55 yılını veren Hattat Turan Sevgili’nin Hat Sergisi, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası’nda, sanatseverleri bekliyor. 14 Mayıs’ta açılan sergi, 26 Mayıs’a kadar devam edecek.

Hat çeşitli ahenklerin uyumundan doğar

Açılış Konuşmasında konuşan Turan Sevgili, “Hat, çeşitli ve ince hesapların ilmi bir ahenkle dokunup işlenmesinden, birbirini tamamlayan çeşitli ahenklerin uyumundan doğar” dedi. Küratörlüğünü Abdullah Sevgili’nin yaptığı sergide birbirinden dikkat çekici eserler var. Farklı tezhip sanatlarıyla süslenen hat sergisinde, Hilye-i Şerif, farklı tasarımlarla Esma-i Hüsna, Esma-i Nebi ve Hilye, Allah lâfzı, Fetih Sûresi, Yörünge üzerinde Hilye, Ay süslemeli Hilye, Elhamdülillah hattı, Kuğu süslemeli Allah lâfzı, Kelime-i Şehadet ile Mehmet Âkif Ersoy ve Evliya Çelebi’nin hatla süslenmiş portreleri ilgilileri bekliyor.

Hat sanatını gelecek nesillere aktarıyor

1963 yılında son dönem hat ustalarından merhum Hamid Aytaç ile hat sanatına başlayan Turan Sevgili, kendisinden Kufi, Sülüs, Nesih, Ta’lik, Divani, Celi Divani olmak üzere 6 çeşit yazıdan icazet aldı. Aynı zamanda dâvetiye ve özel siparişler için Türkçe kaligrafiler yazan ustanın birçok özel koleksiyonda ve camide eserleri bulunmaktadır.

Suudi Arabistan’daki Mektebet-ül Nahda-1 Hadise isimli yayınevi için bir Kur’ân-ı Kerîm yazan sanatçının bu çalışması büyük ilgi gördü. Ünlü hattatların portrelerini ve eserlerini ihtiva eden bir Hattatlar Albümü hazırlayan sanatçı, 1963 yılından bugüne kadar hattatlık ve ressamlık yapmakta ve öğrencileriyle bu sanatı gelecek nesillere aktarmaktadır.

KÜBRA ÖRNEK - İSTANBUL