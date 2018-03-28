600 yıllık eserler turizme kazandırılacak

Bitlis’teki 600 yıllık Mu’cizeler Manastırı, Urartular dönemine ait Kef Kalesi ve Selçuklu Mahallesi’ndeki tarihÎ kalenin turizme kazandırılmasına yönelik olarak çalışmalara başlandı.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi Kaleboyu Mahallesi’nde bulunan Mu’cizeler Manastırı ile doğusunda yer alan, Urartular döneminden kalma Kef Kalesi ve Selçuklu Mahallesi’ne yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ismi bilinmeyen kalenin turizme kazandırılması için belediye tarafından çalışma başlatıldı. Başlatılan çalışmalar hakkında bilgi veren Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, defineciler tarafından tahrip edilen manastır ve kalelerde incelemelerde bulunup, restorasyon için proje hazırlığında olduklarını söyledi. Kiliseye giden yollarda çalışma başlattıklarını belirten Gürsoy, “Yapılacak restorasyon projesiyle Mucizeler Manastırı ile birlikte Selçuklu Mahallesi’nde bulunan kilise, kültür turizmine kazandırılacak ve özellikle yabancı turistlerin en uğrak yeri olacak.” dedi. Belediye Başkanı Gürsoy, kilisenin yıllar önce defineciler tarafından tahrip edilerek, harabeye dönüştüğünü belirtti.

Kef Kalesi gün yüzüne çıkarılacak

Adilcevaz’daki önemli tarihî yapılardan Kef Kalesi’nin de gün yüzüne çıkarılacağını vurgulayan Başkan Gürsoy, “Kef Kalesi’ni gün yüzüne çıkarmak için daha önce kalede kazı çalışmalarına katılan Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. M. Cengiz Işık’la görüşerek, kalede tekrar kazı çalışmaları başlatılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduk. İnşallah, kiliselerle birlikte Kef Kalesi’ndeki çalışmaları en kısa sürede başlatıp, ilçemiz turizmine kazandıracağız. Bu yapıların turizm açısından ilçemize önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.