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24 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

611 yıllık minarenin sökümü bir ayda tamamlanacak

24 Ekim 2018, Çarşamba 11:35
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Ilısu Barajı alanında kalan tarihi eserler, baraj gölü sahasından tek tek çıkartılıyor. Bu kapsamda, 1407 yılında yapılan Süleyman Han Camisi'nin tarihi kapısı ve çeşmesi de taşınacak.

400 tonluk Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı yeni yerine taşındı

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) vizyonu olan Ilısu Barajı ve HES projesinden etkilenen Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserler, baraj gölü sahasından tek tek çıkartılıyor.

Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle Zeynel Bey Türbesi'nin baraj gölü alanından çıkarılarak Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na getirilmesinin ardından İmam Abdullah Türbesi, Artuklu Hamamı ve Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı da başarılı bir şekilde taşındı.

Alandaki diğer tarihi değerlerin taşınması, taşınamayacak durumda olanların da yerinde korunması ve bir örneğinin yapılması için gerekli çalışmalar sürüyor. Er-Rızk, Süleyman Han, Kızlar ve Koç camileri için koruma ve taşıma çalışmalarıyla ilgili süreç devam ediyor.

Bu kapsamda, 1407 yılında Süleyman Han tarafından inşa ettirilen Süleyman Han Camisi'nin tarihi kapısı ve çeşmesi de taşınacak.

Caminin bütün olarak taşınma imkanı bulunmayan 36 metre yüksekliğindeki minaresinin taşları ise sökülüyor. Çalışmalarda bugüne kadar minarenin 19 metrelik kısmındaki taşlar tek tek numaralandırılarak söküldü ve vinç yardımıyla indirildi. Numaralandırılan taşlar ise aslına uygun şekilde birleştirilmek üzere Hasankeyf Kültürel Park Alanı'ndaki Arkeopark'a taşınıyor.

Minarenin sökümü bir ayda tamamlanacak

DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, minarenin taşlarının sökülerek, tarihi kapı ve çeşmenin ise bütün olarak taşınacağını söyledi.

Bugüne kadar Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi ve Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı'nın başarılı bir şekilde nakledildiğini vurgulayan Kösalı, yıl sonuna kadar diğer tarihi eserlerin de yeni yerlerine taşınmış olacağını kaydetti.

Süleyman Han Camisi'nin minaresinin taşınma işlemlerine değinen Kösalı, şu bilgileri verdi:

"Minareyi de taş taş söküyoruz. 36 metrenin 19 metresini söktük. Bir ay içerisinde söküm işlemlerini tamamlamış olacağız. Daha sonra yeni yerinde bunları taş ustalarımız yeniden birleştirecek. Sökerken tüm taşları numaralandırılarak tek tek bir kalıba koyarak titiz bir çalışmayla aşağı indiriyoruz. Bunun için özel ustalarımız var. Geçici depo sahasına götürüyoruz. Orada yine paletlerin üstünde her sıra ayrı olarak bekletiliyor. Söküm işleri tamamlandıktan sonra yeni yerinde alt sıradan başlamak üzere minarenin inşasına başlayacağız."

Caminin taşınamayacak unsurlarını güçlendirme çalışmalarına başladıklarını vurgulayan Kösalı, "Etrafına duvarlar örerek dolgu içine alıyoruz. Böylece taşınamayan eserlerin su altında korumasını yapmış olacağız." dedi.

AA

Etiketler: batman, hasankeyf, minare
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