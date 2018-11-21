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22 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

700 yıllık Osmanlı konağı restore edildi

21 Kasım 2018, Çarşamba 23:43
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan 700 yıllık Cumalıkızık Köyü’ndeki Osmanlı konağı restore edildi.

İstanbul’da gıda sektöründe 42 yılını geçiren tarihe meraklı iş adamı Murat Uysal, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Mirası Listesi’ne alınan 700 yıllık Osmanlı Köyü Cumalıkızık’ta satın alıp restore ettirdiği Osmanlı konağında, hem yaşıyor hem de turizm hizmeti sunuyor.

“Tarihe hep merak duydum”

Hayalindeki emekliliği yaşamak için 5 yıl önce, Cumalıkızık’ta yıkılmak üzere olan harabe şeklindeki bir Osmanlı konağını satın alan Murat Uysal, mimar kardeşinin yardımıyla yaklaşık 4 yıllık süreçte konağı aslına uygun restore ettirdi. Ciddî maliyetle yenilediği, tarihe uygun eşyalarla donattığı konağın üst katında kendisi yaşayan Uysal, zemin katı ve bahçesinde ise müşterilerine hizmet veriyor. Tarihe hep merak duyduğunu dile getiren Uysal, “Cumalıkızık 700 yıllık bir Osmanlı Köyü. Özellikleri çok fazla, manevî duyguları tarihle birleştirdiğinizde çok güzel bir yaşantı ortaya çıkıyor. Sanki 50 yıldır burada yaşıyor gibiyim. İnsanları çok sıcakkanlı” dedi.

“Konağı aldığımızda burası harabeydi”

Uysal, konağın restore edilmesinde kardeşinin emeğinin büyük olduğunu anlatarak, şöyle devam etti, “Konağı aldığımızda harabeydi. Çatısı yok gibiydi. Üst kısmındaki evde ise yaşlı bir ninemiz vardı, o vefat etti. Burasının benim yaşama alanım olduğunu daha iyi anladım.  Uysal, “Her türlü izini alındıktan sonra tarihî dokuya zarar vermeden aslına uygun restore edildi. İş adamlığını bırakıp emekliliğin de tadını çıkarıyorum. Restoranımızda da kahvaltı ve yemek türlerini sunuyoruz. Özellikle köy kahvaltımızda doğal ürünlere ağırlık veriyoruz. Bölgede kırsal alanlarda yaşayanlarca yapılan ürünleri veriyoruz kahvaltıda. Gözleme için hazır yufka kullanmıyor, burada çalışan kadınlarımız anlık olarak açıyor.”

AA

Etiketler: unesco
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