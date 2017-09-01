"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EYLÜL 2017 CUMA - YIL: 48

8 bin yıllık tarih gün yüzüne çıkartıldı

01 Eylül 2017, Cuma 12:10
Eskişehir'deki 8 bin yıllık Kanlıtaş Höyüğü'nde yapılan kazılarda İçbatı Anadolu'nun en eski boya atölyelerinin varlığı tespit edildi.

Eskişehir'in İnönü ilçesi yakınlarındaki MÖ 6 bin yılına ait Kanlıtaş Höyüğü'nde bulunan Anadolu'nun en eski atölyelerinde boya örneklerine rastlandı.

Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya'nın yer aldığı İçbatı Anadolu'nun en eski yerleşimi Kanlıtaş Höyüğü, ham madde ve mineral yataklarının üzerinde bulunuyor.

Söz konusu bölgede 2013 yılından beri Anadolu Üniversitesi (AÜ) tarafından sürdürülen kazılarda ele geçirilen havan, öğütme taşları ve kabın içinde bulunan boya, bölgede bu alandaki üretimin varlığını ortaya çıkarttı.

Kazı Grubu Başkanı ve AÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Umut Türkcan, yaptığı açıklamada, 2013 yılından itibaren yürütülen kazıların 5'inci sezonuna girdiğini belirterek, bu sezon artık, geçmiş yılların bulgularını tamamlamayı düşündüklerini kaydetti.

Kanlıtaş Höyüğü'nün biçimi hakkında çok daha net bulguların olduğunu anlatan Türkcan, "Yerleşme özellikle kaya cephesinde bulunduğundan dikkati çekiyor. Batıdan ve doğudan istinat duvarlarıyla çevrilmiş ve büyük kerpiç yapılarla sabit bir yerleşim alanı halini almış. Etrafı büyük duvarlarla çevirerek doğaya karşı kendilerini korumuşlar." diye konuştu.

"Höyük bir boya atölyesi olarak kullanılmış"

Türkcan, höyüğün bir üretim merkezi ve atölye olarak kullanıldığının net olarak belirlendiğini söyledi.

Kazılarda daha önce mermer bilezik atölyeleri bulduklarını belirten Türkcan, şöyle devam etti:

"Kazının başından beri bir boya endüstrisinin varlığından şüphe ediyorduk. Havanlarda, öğütme taşlarında ve bir kabın içinde boya örneklerini rastladık. Bunun varlığını daha iyi anladık. Çeşitli malzemelerin üzerinde boya örnekleri bulduk. Analizlerin ardından boyaların organik mi yoksa mineral mi olduğunu tespit edeceğiz. Biz mineral boya olarak düşünüyoruz. Bu, aşı boyası olarak bildiğimiz boya türü. Şimdi bir boya üretimi olduğunu da çok net görebiliyoruz."

Bunun, Anadolu'daki her yerleşmede sürekli görülen bir durum olmadığını anlatan Türkcan, "Kırmızı ve sarıya yakın boya örnekleri var. Kan ve hayatla ilişkilendirildiği için kırmızı rengin öne çıktığını görüyoruz. Boyayı da burada yaptıklarını tespit ettik. Boya topakları da ortaya çıkarttık. Belki buradan farklı yerlere de boya gönderiyorlardı. Kanlıtaş Höyüğü'nün bir boya atölyesi olarak kullanıldığı da söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: eskişehir
Okunma Sayısı: 147
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    185. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ARNO Sözcüsü: Bu suçlar insanlığa karşı işlenen suçlar, savaş suçlarıdır

    2 bin 900 metrede bayramlaşma...

    İslam dünyasında Kurban Bayramı: Dualarda, Arakan, Filistin ve Suriye var

    İç savaş 7. yılında: Bir buruk bayram da Suriye'de...

    Dünya nüfusunun 3'te 1'inden fazlasını iki ülke oluşturuyor

    Zübeyir Gündüzalp'ten irade terbiyesi ile ilgili prensipler

    Risale-i Nur'daki Lâhikalar neden haber veriyor?

    ''Zulme rıza göstermek de zulümdür"

    Bayram namazı hutbesinde önemli vurgular...

    ''Bu başlı başına skandaldır''

    Endonezya'da milyonlar bayram namazını kıldı

    ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Bayramınız kutlu, Haccınız kabul olsun

    Gazetemizde bayram namazı kılındı

    Avustralya’daki 600 bin Müslüman camilere akın etti

    ABD'den zulme devam eden Myanmar'a 'Arakan' uyarısı

    Bayram tatilinin 6 günlük çok acı bilançosu!

    “Bedelli”nin dünü, bugünü, yarını...

    Arafat’tan Arakan'a dua

    Kılıçdaroğlu: Yüzleşmemiz gereken bir gerçek var ki...

    Salınan korku sebebiyle iş bulamıyoruz

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    “Bedelli”nin dünü, bugünü, yarını...
    Mağdur Kürsüsü

    Salınan korku sebebiyle iş bulamıyoruz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bayramınız mübarek olsun
    Ahmet BATTAL

    Ben Diyanet İşleri Başkanı olsaydım (2)
    Genel

    ''Zulme rıza göstermek de zulümdür"
    Genel

    Bu zulmü kınamak yetmez
    Şükrü BULUT

    Ümitli olmak ve sevinmek için o kadar şey var ki
    Süleyman KÖSMENE

    Arakan’da gözyaşlı bayram
    Genel

    ''Bu başlı başına skandaldır''
    Genel

    Kılıçdaroğlu: Yüzleşmemiz gereken bir gerçek var ki...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.