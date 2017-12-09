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867 yıllık Miras, eski ihtişamına kavuştu...

09 Aralık 2017, Cumartesi 14:06
Bitlis'te 867 yıl önce yaptırılan Ulu Cami, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen restorasyonla eski ihtişamına kavuşturuldu.

Restorasyonu tamamlanan camide cuma namazını kıldıktan sonra incelemelerde bulunan Vali İsmail Ustaoğlu, Vakıflar Bölge Müdür Vekili Sait Sancar'dan bilgi aldı.

Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte göreve başladığında Ulu Cami'yi ziyaret ettiğini ve restorasyon çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi.

Caminin restorasyonunun 15 Kasım'da tamamlanması için talimat verdiğini ancak 15 gün gecikmeli de olsa tamamlandığını ifade eden Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Ecdadımızın bize emanet bıraktığı tarihi camimizin girişinde yıllardır yaşanan problem ve başta abdesthane olmak üzere tuvaletlerinin olmamasına ziyadesiyle üzülmüştüm. O gün burada yüklenici firma, bölge müdürü ve müftümüzle bu işin neden bu kadar uzadığını konuştuk. 2013 yılında sözleşmesi yapılıyor. 2017 yılının haziran ayında halen kapısından değil, adeta bacasından girilir bir durum söz konusuydu. Şimdi ecdadımıza ve inancımıza yakışır bir vaziyette cuma günü camimize girmek nasip oldu."

Gelecek yıl Şerefiye Cami ve müştemilatındaki çalışmalara ağırlık vereceklerini anlatan Ustaoğlu, "Ecdadımızın bize bıraktığı vakıf eseri olan camimizde restorasyon çalışmalarını başlatarak güzel bir hizmeti el birliğiyle yerine getirmeye çalışacağız." diye konuştu.

AA

Etiketler: bitlis, ulu cami
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