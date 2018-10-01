9 metrelik koltuk

11. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı bugün açılıyor. 2-7 Ekim 2018 tarihleri arasında TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan Fuar’da, klasikten moderne her çeşit mobilya sergilenecek.

Fuar’ın en dikkat çekici parçası ise 9 metrelik el yapımı koltuk. Çukurovalı Mobilyacılar tarafından 1 haftada imal edilen yüzde yüz yerli üretim koltuk, Türkiye’nin de en uzun koltuğu olacak. Fuar boyunca sergilenecek olan koltuğun ismi ise Çukurova. Çukurova, fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

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