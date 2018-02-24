Abdürrahim Karakoç anıldı

Türk edebiyat tarihinin önde gelen şairlerinden Abdürrahim Karakoç, “Mihriban’ın Şairi Abdürrahim Karakoç” adlı özel faaliyette anıldı.

Anma programı, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve Bakırköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Oturum başkanlığını İLESAM İstanbul Şube Başkanı Cafer Vayni’nin gerçekleştirdiği panelde Karakoç’un şiiri ve hayatı konuşuldu. Abdürrahim Karakoç’un oğlu Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enderhan Karakoç, bir evlât olarak babasını anlatmanın çok zor olduğunu söyledi. Karakoç, babasının bir halk adamı olduğunu vurgulayarak, “Babamın kitapları binlerce basılırdı ve hiçbiri para vermezdi, ama peşinden de hiç koşmadı. En çok kızdığı kitapların düzgün basılmamasıydı. Babam bu olaydan çok mustaripti. Vatan ve millet düşmanları haricinde herkese hakkını helâl etti” dedi.

Şair ve yazar Özcan Ünlü de hemen hemen herkesin aklında bir Abdürrahim Karakoç mısrası olduğunu dile getirdi.