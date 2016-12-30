Adana caddeleri Risale-i Nur Külliyatı'yla süslendi

Risale-i Nur Külliyatı billboardları Çorum, Kütahya ve Kahramanmaraş’tan sonra Adana caddelerini de süslemeye başladı.

Günde ortalama 100 bin insanın yolunun geçtiği Adana Merkez Çakmak Caddesi’ni 6 buçuğa 3 buçuk (10 metrekare) boyutlarındaki Risale-i Nur Külliyatı billboardlarda sergilendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Yeni Asya Adana temsilcisi Ahmet Çam, komisyonda toplandıklarını ve neşriyat komisyonunun kararıyla ilân verme fikrinin oluştuğunu söyledi. İlânlar iki ay kalacak Çalışmalarının çok büyük maddî ve manevî destek gördüğünü belirten Çam ‘’Risale-i Nurların tekrar satışa çıktığını ve Yeni Asya’nın Risale-i Nurları tekrar basmaya başladığını bilmeleri gerekiyordu. Böyle bir çalışma yapmak istedik. Çevremizden gelen tepkiler çok iyiydi. Çalışmalarımızın geri dönüşü gayet olumlu oldu. Diğer temsilciliklerimizi de teşvik ediyoruz. İlânlarımız yaklaşık 2 ay süreyle kalacak. Temennimiz bu çalışmaların diğer temsilciliklerimizde de yaygınlaşması’’ ifadelerini kullandı. ADANA - YENİ ASYA

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