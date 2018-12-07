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Afrika ülkesi Cibuti'de II. Abdülhamid Han Camisi

07 Aralık 2018, Cuma 13:55
TDV'nin Afrika ülkelerinden Cibuti'de yaptığı II. Abdülhamid Han Camisi ve Külliyesi'nin inşasında sona gelindi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından temeli 2015'te atılan ve Cibuti'nin en büyük camisi olma özelliğini taşıyacak II. Abdülhamid Han Camisi ve Külliyesi, klasik Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyacak şekilde tasarlandı.

Projeyi yürüten Siyahkalem İnşaat'ın Proje Yöneticisi Furkan Kazım Yüksel, caminin tek seferde 5 bin kişinin ibadet etmesine imkan verecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Caminin bazı bölümlerinde Sultanahmet Camisi'nden ilham alındığını anlatan Yüksel, açılışın 2-3 ay içinde yapılmasının planlandığını ifade etti.

Yapının Türkiye'den getirilen malzemelerle inşa edildiğini ve külliyede büyük bir eğitim alanı olacağını dile getiren Yüksel, "Bu cami Türkiye'nin Cibuti halkına armağanı. Projede yer aldığım için kendimle gurur duyuyorum." dedi.

Osmanlı Sultanı adına yapılan ilk cami

Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Sadi Altınok, Türkiye'nin Cibuti'yle ilişkilerinin askeri odaklı olmadığını, kalkınmaya ve insani yardıma önem verdiklerini söyledi.

Türkiye'nin şimdiye kadar ülkede çok sayıda sosyoekonomik projeyi hayata geçirdiğini hatırlatan Altınok, inşasına başlanan su barajının yüzde 50'sinin de tamamlandığını dile getirdi.

İki minareli cami, Osmanlı Devleti'nden sonra Afrika'da bir Osmanlı Sultanı adına yaptırılan ilk cami olacak.

AA

Etiketler: Afrika, Cibuti, cami, Türkiye, Osmanlı
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