"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

"Ahiliğin 740 kuralı var''

15 Eylül 2018, Cumartesi 16:37
Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasına manevi mimar olarak büyük katkı sağlayan, Osmanlı Beyliği'nin cihan devleti haline gelmesindeki önemli teşkilatlardan Ahilik, yüzyıllardır ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasına manevi mimar olarak büyük katkı sağlayan, Osmanlı Beyliği'nin cihan devleti haline gelmesindeki önemli teşkilatlarından birisi olan Ahilik, yüzyıllardır ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.

Ahilik, Ahi Evran Veli tarafından 1200'lü yıllarda o dönem Anadolu'ya göç eden Türkmenlere hem aş ve iş imkanı sağlamak hem de onları tekke ve zaviyelerde iyi bir Müslüman ve vasıflı bir meslek sahibi üretici insan haline getirmek için kuruldu.

Kökleri bin yıl öncesine kadar dayanan Ahi birlikleri, özellikle Anadolu'da göçebe Türk boylarının yerleşik hayata geçmesi ve Müslümanlaşmasını sağlayarak birçok önemli işlev üstlendi.

Kırşehir Valiliği ve Ahi Evran Üniversitesi kaynaklarından derlediği bilgilere göre, Anadolu Ahiliğinin kurucusu Ahi Evran-ı Veli, 1171 yılında İran'ın Batı Azerbaycan bölgesinde bulunan Hoy kasabasında doğdu. 

Çocukluğu ve ilk eğitim dönemi Azerbaycan'da geçen Ahi Evran, Horasan ve Maveraünnehir'e giderek burada Türklüğün manevi piri Hoca Ahmet Yesevi, Fahrettin Razi gibi alimlerden ders aldı. 13. yüzyıl başlarında Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde Muhyiddin Arabi ve hocası Evhadüddin Kirmani ile Anadolu'ya gelen Ahi Evran, bu tarihlerde hocası Evhadüddin Kirmani'nin kızı Fatma Bacı ile evlendi.

Anadolu'da özellikle esnafa İslamiyet'i anlatarak dünya ve ahiret işlerini düzenli hale getirmeleri için çalışmalar yapan Ahi Evran, Kayseri'de deri işleme atölyesi (debbağ) kurdu. Sanat sahibi kişiler tarafından çok sevilen Ahi Evran, o dönem Moğol istilasına karşı Kayseri'yi savunan Ahileri teşkilatlandırdı.

Bir dönem Konya ve Denizli'de yaşayan Ahi Evran, 1206 yılında o zamanki ismi "Gülşehri" olan Kırşehir'e göç ederek iş ve aş verdiği Türkmenlerin tekke ve zaviyelerde iyi bir Müslüman ve vasıflı bir meslek sahibi üretici insan olmaları için çalışmalar yaptı.

Ahi Evran, 32 çeşit esnafı teşkilatlandırarak zamanla Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasında sanatını icra eden bütün esnaflara yayılacak Ahilik sisteminin temellerini attı. 

"Dünyevi ve uhrevi bir sistem"

Yurt içinde ve eski Osmanlı coğrafyasındaki ülkelerde 200'den fazla Ahilik konferansı veren Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi ve eski Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi Müdürü Kazım Ceylan, Ahiliğin 13. yüzyılda Kırşehir'de ortaya çıkan, Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasında etkili olan dünyevi ve uhrevi bir sistem olduğunu söyledi.

Bir medeniyet hareketi olan bu kültürün farklı katmanları için uygulanan çeşitli kurallar olduğunu belirten Ceylan, "Ahiliğin 740 kuralı var. Bunlar derece derece uygulanıyordu. Mesela 124 kuralı çıraklara uygulanırdı. Ondan sonrası da kalfalara, ahilere ve şeyhlere uygulanırdı. Çok ince kurallar bunlar." diye konuştu.

Ahilerin 27 farklı alanda vakıf kurarak topluma hizmet ettiklerini ifade eden Ceylan, "Ahiliğin dayandığı dört temel esas akıl, ahlak, bilim ve çalışmak." dedi.

AA

Etiketler: kırşehir, ahilik
Okunma Sayısı: 269
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bedel 702 milyon TL'ye çıkarıldı: Yeni ihale 27 Eylül'de yapılacak

    İnsanî gelişmişlikte 64. sıradayız

    Meclis’teki israf had safhada

    'Türkiye'nin her yerinden güzel tepkiler geldi'

    "Ahiliğin 740 kuralı var''

    Orman: Deli saçması bir iddia

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

    'Biz deprem sandık'

    Temmuz 2019'a kadar geçerli: Tunceli'de çok sayıda bölgede ''özel güvenlik bölgesi'' ilanı

    Ozon tabakasından sevindiren gelişmeler var

    İran'ın Paris Büyükelçilik binasına saldırdılar

    Okul kantinlerine ve çevrelerine yoğun denetim geliyor

    Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine ateş açtı

    İran'da yeni alarm: Su krizi

    Fransız aktivist Filistinliler için açlık grevinde

    Yoğun talep devam ediyor: Bedelli askerlikte son başvuru sayısı belli oldu

    BMGK, ABD'nin çağrısıyla acil toplanacak

    İsrail'e 'savaş suçu' uyarısı

    620 bin kişi elektriksiz kaldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İstihbarat ve hukuk
    Genel

    Kriz derinleşecek
    Genel

    Gazeteler kapanıyor
    Faruk ÇAKIR

    Krize doğru teşhis
    Yasemin YAŞAR

    Söylenip söylemeyenler...
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Nefsimden başlarım
    Genel

    Kriz doğru teşhisle çözülür
    Genel

    Gripsavar Yemek Tarifleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Bayrak Kanunu’na riayet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.