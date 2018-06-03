"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

Ahşaptan yaptığı ürünleri dünyaya pazarlıyor

03 Haziran 2018, Pazar 13:40
Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde marangoz Mustafa Kaya (37), 150 metrekarelik atölyesinde ahşaptan yaptığı sandalye, masa, beşik ve kaşık gibi pek çok eşyayı sosyal medya üzerinden başta Avrupa ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderiyor.

İlçede marangozluk yaparak geçimini sağlayan Mustafa Kaya'nın, çocuk yaşta başladığı zanaatle oluşturduğu eşyalar ilgi odağı oldu. Mesleğinde 20 yıllık geçmişe sahip Kaya, 150 metrekarelik atölyesinde ahşaptan sandalye, masa, beşik ve kaşık gibi pek çok eşya yapıyor. Daha önce Karadeniz’in kıvrak zekasını gösterip, uzun soluklu çalışmalarının ardından ahşaptan otomobil yapmasıyla dikkat çeken Kaya, atölyesinde el emeğiyle yaptığı ürünleri sosyal medyadan pazarlamaya başladı. Artan talepleri yetiştirmekte zorlanan Kaya, ahşap ürünleri yurt içininin yanı sıra başta Avrupa ve Körfez ülkeleri üzere dünyanın dört bir yanına gönderiyor.

'AHŞABI BURADA SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ'

Ahşabı sanat eserine dönüştürdüklerini belirten Kaya, "Burada uzun yıllardır süregelen ahşap geleneği daha yenilikçi yöntemlerle ürünlerle geleceğe taşımanın gayretindeyiz. Geçmişten günümüze aktarılan ahşap işçiliğini devam ettiriyoruz. Ahşap iskemle, sandalye, masa, beşik, kaşık gibi birçok otantik eşya da üretiyoruz. Biz bunları daha yenilikçi yöntemlerle özelliğini kaybettirmeden daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizim atölyemizde ahşaptan yok yok. Aklımıza ne gelirse onu yapıyoruz. Ahşabı burada sanat eserine dönüştürüyoruz. Değerini bilen usta ellerde işlenirse ahşap sanat eserine dönüşür. Burada değerini bilerek, hakkını vererek işliyoruz ve sanat eserine dönüştürmeye çalışıyoruz" dedi.

'TALEPLERE CEVAP VEREMİYORUZ'

Ürünlerin özellikle sosyal medya üzerinden yoğun talep gördüğünü anlatan Mustafa Kaya, "Sosyal medya aracılığıyla bugün dünyanın dört bir yanına eserlerimizi ulaştırabiliyoruz. Şu an da taleplere cevap veremiyoruz. Üretim kapasitemiz sınırlı. Özellikle şimşir kaşığa Avrupa'dan çok yoğun ilgi oluyor. Arapların da ahşap ürünlerimize talebi yoğun oluyor. Hatta biz bu talebe cevap verebilmek adına turistleri Uzungöl'de gezdirebilmek için ahşaptan araba tasarlayıp onların beğenisine sunduk. Şu an bu araç Uzungöl'de hizmet vererek turistleri gezdiriyor. Ürünlerimiz Körfez ülkeleri, Yunanistan ve Almanya başta olmak üzere Arap ülkelerinin tamamına gidiyor. Bu ihracat bazında olmasa bile gelen turistlerin satın alıp ülkelerine getirdiğini görüyoruz. Dünyanın dört bir yanına ürünlerimiz ulaşıyor" diye konuştu.

DHA

Etiketler: Trabzon, ahşap, sanat
Okunma Sayısı: 247
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Koalisyon güçlerinin Yemen'deki saldırısında 70 Husi öldü

    İnce'den Erdoğan'a apolet cevabı

    Muharrem İnce'den DP'nin eski başkanı Hüsamettin Cindoruk'a ziyaret

    Çin'den ABD'ye ticaret tehdidi

    ABD, İsrail'in yaptığı zulümlerin destekçisi

    Sincan-Uygur bölgesinde Müslümanlara zulüm arttı

    'İki taraf da kışkırtıcı söylemlerden kaçınmalı'

    Erdoğan saraya geldi, CHP bayrakları indirildi

    Vizesiz AB'nin engeli de OHAL

    'Açık bir savaş suçu'

    ABD'ye ''veto'' tepkisi

    MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Meselemiz Türkiye olsun, birleşelim
    📷

    Karikatürler

    Yastık altındaki esprileri bozdurduk

    İznik nurlandı

    'Millet İttifakı'nın hedefi ADALET

    Kadınlar ağrıyı daha çok mu hissediyor?

    İl dışı kontenjan mağduriyeti

    Son video mesajı yayınlandı: Servetini hayır işlerine adadı...

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Said Nursî’den CHP’ye
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    (...)’yla 28 Şubat ve AKP
    Faruk ÇAKIR

    Hal ve gidiş zayıf
    Adnan NACİR

    Davullar kimin için çalıyor?
    Serdar Ahlatcı

    Bir kurtulabilsek!
    Genel

    'Açık bir savaş suçu'
    Genel

    Vizesiz AB'nin engeli de OHAL
    İsmail Hakkı AVCI

    İnsanlık öldü mü?
    Risale-i Nur'dan

    Hayırda israf olmadığı gibi; israfta da hayır yoktur
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.