AİHM'den Hasankeyf kararı

Hasankeyf'teki Ilısu Barajı'yla ilgili başvuruyu değerlendiren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), kültürel mirasın korunmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamına girmediğine hükmetti. Karara itiraz hakkı bulunmuyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Hasankeyf'teki Ilısu Barajı'yla ilgili başvuruyu değerlendirdi. Barajın inşasıyla bölgedeki binlerce yıllık arkeolojik mirasın yok olacağını savunan 5 Türk arkeolog ve kültürel miras uzmanının dava başvurusu reddedildi. Karara gerekçe olarak, kültürel mirasın korunmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde bireysel hak olarak yer almaması gösterildi. Mahkeme, kültürel mirasın korunmasının bireysel hak haline dönüşmesi konusunda Avrupa devletleri arasında hiçbir mutabakat bulunmadığına işaret etti. Ankara da AİHM'e gönderdiği savunmada kültürel mirasın korunmasının ulusal makamların yetkisinde olduğu tezini işlemişti. Karara itiraz hakkı bulunmuyor. NTV

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