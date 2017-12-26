Âkif’in hayatı külliyat oldu

Milli Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy ve yakınlarını anlatan 42 kitaptan oluşan külliyat okuyucularla buluştu.

Vefatının 81. ölüm yıldönümünde Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen bir dizi faaliyetle anıldı. “Ummana Dökülen Irmaklar: Mehmet Âkif Ersoy’un Dost Çevresi” başlığı altında gerçekleştirilecek faaliyetler kapsamında, İstiklâl Marşı şairinin çevresinde bulunan her bir dostunu anlatan 42 kitaplık külliyat oluşturuldu. Çocukların da unutulmadığı bu projede Mehmet Âkif Ersoy’un hayatını anlatan 48 sayfalık bir de çizgi roman hazırlandı.

Şahsi eşyaları sergilenecek

Yarın Pendik Mehmet Âkif Ersoy Sanat Merkezi’nde aralarında Akif’in seccadesinin, evinde kullandığı halının, köstekli saatinin de bulunduğu şahsî eşyalarını içeren bir sergi açılacak. Sergilenecek 500 eser ve eşya arasında Mehmet Âkif’i Âkif yapan dost halkasından 44 kişiye ait belge, evrak, fotoğraf ve kitapları da yer alacak. “Ummana Dökülen Irmaklar: Mehmet Âkif Ersoy’un Dost Çevresi” projesi kapsamında paneller de yapılacak.



Mehmet Âkif’in hayatı çizgi roman oldu

Pendik Belediyesi, Safahat Şairini çocuklara tanıtmak ve sevdirmek amacıyla “Göğe Yükselen Hilâl: Mehmet Âkif Ersoy’un Hayatı” adını taşıyan bir de çizgi roman yayınladı. Mehmet Âkif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı işbirliğinde hayata geçirdiği projede çizgi romanı Turgay Anar yazdı, Yavuz Selim Baş da çizgiye döktü.

İstanbul – Kübra Örnek

***

Konuyla benzer diğer içerikler:

Mehmet Akif: En büyük âlim odur ki; İşaratü’l-İ’caz’ı anlasın...

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/mehmet-akif-en-buyuk-alim-odur-ki-isaratu-l-i-caz-i-anlasin_419602





Akif’in ideâli, Risale-i Nur’la tahakkuk etti

Merhum Mehmed Akif’in, “Doğrudan doğruya Kur’ân’dan alıp ilhamı, / Asrın idrakine söyletmeliyiz İslamı” beytiyle ifade ettiği idealini tahakkuk ettirmek Bediüzzaman’a müyesser olmuştur.

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/akif-in-ideali-risale-i-nur-la-tahakkuk-etti_389295

Mehmet Akif Ersoy ve Bediüzzaman Said Nursî

İstiklal Marşı’nın yazarı olmasından dolayı “Milli Şairimiz” olarak tanıdığımız Mehmet Akif, İstanbul başta olmak üzere, vatanın dört bir yanının işgal edildiği bir zamanda yazdığı şiirleriyle ümitsizliğe yer olmadığını haykırdı. Darü’l-Hikmeti’l-İslamiye’de Bediüzzaman Hazretleri ve diğer ünlü din alimleriyle beraber çalıştı. İstiklal Savaşı boyunca insanlarımızı heyecana getiren yazı, şiir ve hutbeleriyle önemli katkılarda bulundu. Hayatı boyunca izzet ve şerefinden ödün vermeyerek örnek bir hayat yaşadı.

Risale-i Nur Enstitüsü tarafından hazırlanan araştırma yazısını okumak için tıklayınız:

http://www.sorularlasaidnursi.com/mehmet-akif-ersoy-ve-bediuzzaman-said-nursi/

Akif, İstiklal Marşı ve Devlet

“İstiklâl Marşı, şiir kalitesi ve söyleyiş güzelliği bakımından yeryüzündeki millî marşların hiçbirisiyle ölçülemeyecek kadar üstün ve derin mânâlı bir şiirdir. Bu marş, büyük bir milleti asırlarca ayakta tutacak kadar sağlam bir dinî ve millî inanış âbidesidir.”

Konuyla ilgili olarak Yeni Asya Yazarı İslam Yaşar'ın kaleme aldığı ''Akif, İstiklal Marşı ve Devlet'' başlıklı yazının tamamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/elif/akif-istiklal-marsi-ve-devlet_106545