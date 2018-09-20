Aksa’daki ilk namaz beni çok etkiledi

39 yaşında Müslüman olan fotoğraf sanatçısı Muhsin Jak Kilby, “Mescid-i Aksa’da kıldığım ilk namaz beni çok etkiledi. Henüz bu yerlerin Kur’Ân-ı KerÎm’de ‘bereketli topraklar’ olarak zikredildiğini bilmiyordum” dedi.

Fotoğraf sanatçısı Muhsin Jak Kilby, Mescid-i Aksa’da kıldığı ilk namazın kendisini çok etkilediğini belirterek, “Özellikle secdedeyken tamamen benzersiz şeyler hissettim. Henüz bu yerlerin Kur’ân-ı Kerîm’de ‘bereketli topraklar’ olarak zikredildiğini bilmiyordum. Bereketi daha önce hiçbir yerde olmadığı kadar hissettim.” dedi. Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin konulu çalışma ve fotoğraflarıyla tanınan sanatçı, yaptığı açıklamada, hayatının büyük bir kısmını Londra’da geçirdiğini belirterek, hayatı boyunca serbest zamanlı fotoğrafçılık yaptığını, ayrıca araştırma, tasarım, müzik, sanat, haber ve belgesel fotoğrafçılığıyla da ilgilendiğini kaydetti.

Fotoğrafa izin yok

Jak Kilby, mekânın güzelliğini fotoğraflarla yansıtmaya çalıştığına dikkati çekerek, intifada zamanında Mescid-i Aksa çevresinde İsrail asker ve polisi tarafından kısıtlamalar olduğunu, fotoğraf çekmeye izin vermedikleri için küçük fotoğraf makineleriyle çalışmak zorunda kaldığını anlattı.

39 yaşında Müslüman oldu

Başarılı sanatçı, Müslüman bir ailede dünyaya gelmediğini, 1986’da 39 yaşındayken İslâm diniyle şereflendiğini söyleyerek, “Müslüman olduktan sonra İslâm dünyasıyla ilgili pek çok haber çalışması ve belgesel fotoğrafçılığı yaptım. Bir fotoğrafçı olarak pek çok kez Kudüs’e ve Filistin’e gittim, fotoğraf çektim. Bu süreçte Müslümanlar için önemli olan Mescid-i Aksa ve Kudüs’teki mekânlarla ilgili bir proje geliştirdim. Bu halen üzerinde çalıştığım bir proje.” diye konuştu.

‘Muhteşem bir deneyimdi’

Kudüs’e ilk gittiğinde İslâm diniyle ilgili sadece temel konuları bildiğini aktaran sanatçı, Mekke ve Medine’den sonra namaz kılmanın faziletli olduğu yerlerden birinin Mescid-i Aksa olduğunu bilmediğini söyleyerek, şu bilgileri verdi: “Mescid-i Aksa’da kıldığım ilk namaz beni çok etkiledi. Özellikle secdedeyken tamamen benzersiz şeyler hissettim. Henüz bu yerlerin Kur’ân-ı Kerîm’de ‘bereketli topraklar’ olarak zikredildiğini bilmiyordum. Bereketi daha önce hiçbir yerde olmadığı kadar hissettim. Benim için muhteşem bir deneyimdi.” Kutsal toprakların göz bebeği kadar hassas ve naif bir yapıda olduğunu belirten sanatçı İslâm’ı dünyaya doğru şekilde tanıtmak için geçtiğimiz yıllarda “ Gözbebeğimiz Aksa” sergisini açtığını da ifade etti.

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