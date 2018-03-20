Alçakgönüllü genç yetenek

Grafit kalemler kullanarak çizdiği gerçekçi çizimleriyle gündeme gelen İrlandalı 16 yaşındaki lise öğrencisi Shania McDonagh, başarılarına rağmen oldukça mütevazı.

İrlanda’nın Mayo şehrinde yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Shania McDonagh grafit kalemlerini kullanarak çizdiği yüksek derecede ayrıntılı ve gerçekçi çizimleriyle gündeme geldi. Shania önceleri, evinde kâğıt ve kalemleri kullanarak çalışmalar yapıyordu. Son birkaç yıldır, başarıya ulaşmak için çok çalıştı. Geçmişte katılmış olduğu Texaco Çocuk Sanat Yarışmasında kendi yaş kategorisinde birincilik ödülü kazanan Shania, 2014 yılında yüz saat üzerinde çalışarak yaptığı Coleman’ın portresi ile en üst düzey ödülü aldı.

Müziği de seviyor

Çizimlerini yaparken aynı zaman da okuluna da devam eden Shania’ın çizim dışında en sevdiği aktiviteler ise müzikle uğraşmak ve piyano çalmak. Özgün bir kimliğe sahip olan 16 yaşındaki Shania geleceği hakkında ise yüksek öğretimde önünün açık olduğunu söyleyerek, “Hayatımı mümkün olursa sanat yaparak yaşamak isterim. İkinci seviye eğitimimi bitirdikten sonra üniversitede sanat okumak istiyorum” dedi. Başarılarına rağmen oldukça mütevazi olan Shania, son olarak insanlara şu mesajı verdi: “Herkesin yetenekleri vardır ve herkes zekidir.”

Furkan Enes Durak / İstanbul