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16 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

Ali Fuad Başgil anıldı: O, kahraman bir âlimdi

16 Ocak 2017, Pazartesi
Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü ile Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen faaliyette anıldı.

TYB İstanbul Şubesi’nin Sultanahmet Kızlarağası Medresesi’nde gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Muzaffer Doğan’ın yaptığı faaliyette konuşan Prof. Dr. Servet Armağan, Başgil’i 1956 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tanıdığını, mezun olduktan sonra bir dönem Başgil’in asistanlığını yaptığını anlattı. Siyasetçi Rasim Cinisli de Başgil’in öğrencisi olma şerefini taşıdığını ifade ederek, Başgil’i İstanbul Üniversitesinde bir konferansta dinlediğini ve kendisinden etkilendiğini söyledi. Muhammed Taha Gergerlioğlu ise çocukluk yıllarında babasıyla Ali Fuad Başgil’i ziyarete gittiğini anlatarak, Başgil’in kendisiyle özel olarak ilgilendiğini ve Türkçeyi güzel konuşması konusunda kendisinde öğüt verdiğini söyledi. Gergerlioğlu, “Babama, ‘Bu çocuklar 2 binli yılları görecekler. Çok iyi temel atmamız lâzım’ diyerek dert yandı. Çok güzel hasbihal ettiklerini hatırlıyorum.” dedi.  

Ali Fuat Başgil’i anma toplantısında konuşan Rasim Cinisli, “Bazı hadiseler yürek ve cesaret ister. Ali Fuad Hoca yürekli büyük bir âlimdi ve bir kahramandı” dedi. 

 

Kültür Sanat Servisi

Etiketler: ali fuad başgil
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