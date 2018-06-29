Allah demeye gayret ettim

Cağaloğlu’ndaki Yeni Dünya Vakfı’nda düzenlenen Babıali Enderun Sohbetleri’ne konuk olan Eğitimci yazar şair Ahmet Maraşlı, “Şiir ve Tefekkür” başlıklı bir konuşma yaptı.

Maraşlı, “Yapabildiğimce en kısa ve güzel yoldan Allah demeye ve dedirtmeye gayret ettim.” dedi. Kendi şiirlerinden örnekler sunan Maraşlı, sanat anlayışına ve yazdığı şiirlerin hikâyelerine, yazıldığı ortam ve şartlara değindi. “İhtiyaç” isimli şiirini okuyan Maraşlı, şiiri yazdığı 1993 yılında Irak ve Bosna Hersek’te milyonlarca Müslüman’ın şehit olduğunu, o yıllarda İslâm dünyasında çeşitli sıkıntıların da yaşandığını hatırlattı. Okuduğu kendi şiirlerini hangi duygu ve düşüncelerle yazdığını da anlatan Maraşlı, daha sonra faaliyete katılanların sorularını cevapladı.

Maraşlı, şiirlerini yazarken mesaj vermek için mi yoksa edebî bir bakışla mı yazdığının sorulması üzerine “Yapabildiğimce en kısa ve güzel yoldan Allah demeye ve dedirtmeye gayret ettim. Burada 100 sene önce hiç kimse yoktu, 100 sene sonra da bizden hiç kimse burada olmayacak, Allah dersen o kalacak.” cevabını verdi.