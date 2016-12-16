Allah'ın 99 ismini 'incir çekirdeği'ne sığdırdı

"Dünyadaki üç mikro heykeltıraştan biri" olarak tanınan Necati Korkmaz, 6 ay süren çalışmanın sonunda Allah'ın 99 ismini 33 incir çekirdeğinden oluşan tespihe yazdı.

El sanatları üzerine 38 yıldır çalışan "Dünyadaki üç mikro heykeltıraştan biri" olarak tanınan Necati Korkmaz, Allah'ın 99 ismini mikroskop altında 33 incir çekirdeğinden oluşan tespihe yazdı.

Haziran ayında çalışmalara başlayan Korkmaz, ilk olarak incir çekirdeklerini delmek için göz ameliyatlarında kullanılan iğneyi kendi imkanlarıyla çıplak gözle görülemeyecek hale getirdi.

Daha sonra mikroskop altında çekirdek tanelerini saç teline dizen Korkmaz, tilki bıyığının ucunu kullanarak özel mürekkeple tanelere Allah'ın isimlerini yazmaya başladı.

Her bir çekirdeğe ikişer veya üçer isim sığdırarak 99 ismi tespihe yazan Korkmaz, 6 ay sonunda eserini tamamladı. Korkmaz, Konya'da Mevlana'nın 743. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri boyunca Mevlana Kültür Merkezi Sergi Salonunda görülebilecek eserine, 12 bin lira değer biçiyor.

"Dünya üzerinde yazılmış en küçük el yazmasıdır"

Necati Korkmaz, "Sanatsal tespihler pek yapılmıyor. Ben tespih ustası değilim. İlgi çekmesi için sanatımı küçük bir tespih üzerinde icra etmeye karar verdim. Bunun için incir çekirdeğini kullandım. Tespih, üçü imamesinde olmak üzere toplam 36 çekirdek tanesinden oluşuyor. El yazmasıyla Allah'ın 99 ismini tanelerin üzerine yazdım. Çekirdeklerin bazılarında 2, bazılarında 3 isim olmak üzere tamamında Esma-ül Hüsna yazılıdır. Dünya üzerinde yazılmış en küçük el yazmasıdır. Çıplak gözle veya büyüteçle görülmesi mümkün değil. Benim sanatımda aslında bu çok küçük bir tespih değil. Bu eseri özel yapan çekirdeğin üzerindeki mikro yazılardır." dedi.