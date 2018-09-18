Anadolu’nun ilk üniversiteleri: Selçuklu Medreseleri

Konya başta olmak üzere çok sayıda kentte 1925’e kadar faaliyetini sürdüren 9 asırlık Anadolu Selçuklu medreseleri; eğitim imkânları, burs, barınma ve öğrenci seçme metoduyla modern öğretime örnek oluyor.

Bugünkü yüksek öğretimin yapıldığı yer anlamına gelen medreseler İslam peygamberi Hazreti Muhammed’in evinin bir bölümünü eğitim için yaptırdığı, “Suffa” adı verilen mekana dayandırılıyor. İslam geleneğinde önemli yere sahip eğitim ve öğretim yeri medreseler, Selçuklu döneminde çok sayıda ilim ve devlet adamının yetişmesini sağladı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde de yar alan “Anadolu Selçuklu Medreseleri” başta Konya, Kayseri, Sivas, Erzurum olmak üzere Türkiye’nin bir çok kentinde yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

Selçuklular öğrencilere burs veriyordu

Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Çaycı, yaptığı açıklamada, eğitim kurumu medreselerin yaklaşık bin yıllık geçmişinin olduğunu söyledi. Medreselerin vakfiyeleri üzerine yaptığı araştırmada, Selçuklu dönemindeki öğretimin bugünküne benzer yönleri olduğuna dikkati çeken Çaycı, şöyle konuştu,“Eğitim vakıf kültürüyle yapılıyor. Bugün de modern dünyada vakıf sistemiyle işliyor. Selçuklu bunu bin yıl önce kurmuş ve sistemi oturtmuş. Vakfın gelirleriyle harcamalar yapılıyor. Önce mekanın teşekkülü tesis ediliyor. Barınan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve ders veren hocaların maaşlarının ödenmesi gibi giderler karşılanıyor. Bunları vakfiyelerden anlıyoruz. ”

9 asırlık medresede “fıkıh sohbetleri” sürüyor

Kent merkezindeki Sırçalı Medrese ise 1242’de fıkıh ve hukuk okutulmak üzere yaptırıldı. Açık avlulu medrese tipinde inşa edilen yapının sağında ve solunda kışlık dershane olarak kullanılan kubbeli birer oda bulunuyor. Yapının en gösterişli yeri olan ana eyvan, kemerindeki altıgen çinilerle görenleri etkiliyor. Cephesi çeşitli şekiller, çiniler ve ayetlerle bezeli medresenin güney duvarında çinileri dökülmüş mihrap yer alıyor. Çini sanatının güzide örneklerinin bulunduğu medresenin alt katında, vakfiyesine uygun olarak “fıkıh sohbetleri” düzenleniyor.