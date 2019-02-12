Ankara Kitap Fuarı’nda buluşalım

Bu yıl 13’ncisi düzenlenecek olan ve 300’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı Ankara Kitap Fuarı, 15-24 Şubat’ta başlıyor.

Bu yıl 13’ncisi düzenlenecek olan ve 300’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı Ankara Kitap Fuarı, 15-24 Şubat’ta ATO Congresium’da gerçekleştirilecek..

Fuara Yeni Asya Neşriyat da büyük bir standla yer alacak. Eylül Fuarcılık tarafından ATO Congresium’da 13’ncisi gerçekleştirilecek Ankara Kitap Fuarı’na 300’ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılacak. Yeni Asya Neşriyat’ın da katıldığı fuarda, 10 gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de olduğu binden fazla faaliyet gerçekleştirilecek. Türkiye’nin ünlü yazarlarının imza ve söyleşi programlarının düzenleneceği ve 450 binin üzerine ziyaretçiye ev sahipliği yapması beklenen fuar, hafta içi öğrenci, öğretmen ve engellilere ücretsiz olacak. Fuar, her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Yeni Asya Neşriyat da fuarda

Her yıl yüz binlerce ziyaretçiye ulaşan ATO Ankara Kitap Fuarı’nda imza günleri, seminer ve söyleşiler kapsamında çok sayıda yazar da ağırlanacak. Yeni Asya Neşriyat da fuar alanındaki standıyla kitapseverlere hizmet verecek. Risale-i Nur Külliyatı başta olmak üzere birçok seçkin eser Ankaralılarla buluşacak. Aynı zamanda imza günleri ve seminer programlarının da olacak. Fuara birçok yazarımız da kitaplarını imzalayacak. Geçen yıl 500 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği fuara, bu sene ilginin daha yoğun olması bekleniyor. Geçen yıl Yeni Asya Neşriyat standına ve yazarlarımıza büyük ilgi gösterilirken, özellikle de Risale-i Nur’lar büyük alaka görmüştü.

HABER: RECEP GÖREN - B. SAİD PARLAKOĞLU - ANKARA