Ankara Kitap Fuarı sona eriyor

Her yıl binlerce ziyaretçinin katıldığı Ankara Kitap fuarı bugün sona eriyor. Düzenlenen imza günleri, seminer ve söyleşiler kapsamında çok sayıda yazarın katıldığı fuar, gelecek yıl tekrar açılmak ümidiyle kitapseverlere veda ediyor.

Ankara Kitap fuarı bugün sona eriyor. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği, her yıl yüz binlerce ziyaretçinin ziyare ettiği 12. ATO Ankara Kitap Fuarı’nda düzenlenen imza günleri, seminer ve söyleşiler kapsamında çok sayıda yazar katıldı. Yeni Asya Neşriyat standında dün de yazarlarımız Ali Ferşadoğlu kitaplarını imzalayarak okuyucularıyla sohbet etti.

Bu yıl 12’ncisi düzenlenen ve 300’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı Ankara Kitap Fuarı’nda başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere dinî, siyasî, sosyal, kültürel, eğitim ve psikolojiye kadar pek çok sahada çocuk, gençlik ve aile üzerine çeşitli yayınlarıyla fuara katılan Yeni Asya Neşriyat standı büyük ilgi ile gördü.

İMZA PROGRAMI

450 binin üzerine ziyaretçiye ev sahipliği yapması beklenen fuar bugün sona eriyor. 10 günlük fuar boyunca yazarlarımız okuyucularıyla buluştu. Bugün de Süleyman Kösmene okuyucularıyla sohbet ederek kitaplarını imzalayacak. Kösmene “İslâm kardeşliği ve dünya barışı” konulu bir seminer de verecek.

AHMET TERZİ - ANKARA