‘Anne’ konulu senaryolar yarışacak

ÖĞ-DER (Şuurlu Öğretmenler Derneği) herkese açık ‘ANNE’ konulu kısa film senaryo yarışması düzenliyor.

Her sene farklı konularda kısa film senaryosu yarışması düzenleyen ÖĞ-DER (Şuurlu Öğretmenler Derneği) bu sene düzenlediği 8. Kısa Film senaryo yarışmasının ana konusunu ‘ANNE’ olarak belirledi. Herkese açık olan yarışmada ayrıca isteyen yarışmacıların baba, dede-nine ve kardeşler gibi ailenin diğer fertleri hakkında da yazabileceği belirtildi. Dernek Genel Başkanı Hamdi Sürücü yaptığı açıklamada sinemamızda öne çıkmış filmlerin arasında millet olarak en değerli varlığımız annelerimizle ilgili bir filmin olmamasının ciddî bir eksiklik olduğunu belirterek bunu en azından kısa film yoluyla gidermeyi hedeflediklerini söyledi. Yarışmaya son katılım tarihi 11 Mayıs 2019 günü olarak açıklanırken yarışma jürisinin son katılım tarihinden sonra açıklanacağı belirtildi. Yarışma ödülleri 1. ye 5.000 TL, 2. ye 3.000 TL, 3. ye 2.000 TL ile 2 Mansiyon ödülü alana 1000’er TL ve ödül alan herkese 1 yıllık Millî Şuur Dergisi aboneliği olarak açıklandı. Ayrıca yarışmada dereceye giren senaryoların kitaplaştırıldıktan sonra dernek tarafından filme çektirileceği de belirtildi. Yarışmayla ilgili geniş bilgi http://www.ogder.org adreslerinden alınabilir.

Ankara – Recep Gören