"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

‘Anne’ konulu senaryolar yarışacak

22 Kasım 2018, Perşembe 23:32
ÖĞ-DER (Şuurlu Öğretmenler Derneği) herkese açık ‘ANNE’ konulu kısa film senaryo yarışması düzenliyor.

Her sene farklı konularda kısa film senaryosu yarışması düzenleyen ÖĞ-DER (Şuurlu Öğretmenler Derneği) bu sene düzenlediği 8. Kısa Film senaryo yarışmasının ana konusunu  ‘ANNE’ olarak belirledi. Herkese açık olan yarışmada ayrıca isteyen yarışmacıların baba, dede-nine ve kardeşler gibi ailenin diğer fertleri hakkında da yazabileceği belirtildi. Dernek Genel Başkanı Hamdi Sürücü yaptığı açıklamada sinemamızda öne çıkmış filmlerin arasında millet olarak en değerli varlığımız annelerimizle ilgili bir filmin olmamasının ciddî bir eksiklik olduğunu belirterek bunu en azından kısa film yoluyla gidermeyi hedeflediklerini söyledi. Yarışmaya son katılım tarihi 11 Mayıs 2019 günü olarak açıklanırken yarışma jürisinin son katılım tarihinden sonra açıklanacağı belirtildi. Yarışma ödülleri 1. ye 5.000 TL, 2. ye 3.000 TL,  3. ye 2.000 TL ile 2 Mansiyon ödülü alana 1000’er TL ve ödül alan herkese 1 yıllık Millî Şuur Dergisi aboneliği olarak açıklandı. Ayrıca yarışmada dereceye giren senaryoların kitaplaştırıldıktan sonra dernek tarafından filme çektirileceği de belirtildi. Yarışmayla ilgili geniş bilgi http://www.ogder.org adreslerinden alınabilir. 

Ankara – Recep Gören

Etiketler: senaryo
Okunma Sayısı: 84
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye’nin demokratik olmasını istiyoruz

    Almanya, Danimarka ve şimdi de Finlandiya satışı durdurdu

    Bakan Albayrak: Fiyatlar ve maliyetler düşüyor

    'Çocuklarımızın yeteneklerini erken yaşta keşfetmek geleceğin anahtarıdır'

    BM'den ülkelere 'iklim değişikliği' konusunda açık mektup

    AB: Cezai ve adli işlemler masumiyet karinesine dayanmalıdır

    Fransa'dan Kaşıkçı cinayetiyle alakalı 18 kişiye yaptırım

    İzmir-İstanbul otoyolu 2019'un yaz ortasında tamamlanacak

    ABD Başkanı Trump'tan tuhaf Kaşıkçı savunması

    2019 Yılı Bütçe Teklifi kabul edildi

    Hakkari üs bölgesindeki mühimmat patlamasına ilişkin rapor açıklandı

    Fransa ve Almanya'dan ortak savaş uçağı

    'Kısıtlamalar demokrasinin işleyişi açısından tehdit'

    Maliyetler yüzde 40 yükseldi... Bir inşaat şirketi daha konkordatoya başvurdu

    Türkiye ve AB'den ortak İran yaklaşımı

    İnce İstanbul için aday olma şartını açıkladı

    'Sınırda konuşlandırılan askerlerin elinde silah yok'

    700 Filistinli daha evlerinden çıkarılacak

    Şehit Savcı Kiraz davasında yeni gelişme

    Brexit ile ilgili önemli gelişme

    En Çok Okunanlar

    Abdil YILDIRIM

    Her Yeni Asya okuyucusu bir Molla Kasım’dır
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu üslûpla nereye?
    Genel

    Türkiye’nin demokratik olmasını istiyoruz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cihad-ı Ekber ilânı; sonun başlangıcı - 1
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette yaş, kabirde azap ve boşanma hakkı üzerine
    Ali FERŞADOĞLU

    Duâ ruhumuzu kirlerden temizler
    Cevher İLHAN

    Ankara’nın anlamsız AİHM tepkisi
    Şükrü BULUT

    Sessizce ayrılanlar
    İbrahim ERSOYLU

    TÜYAP Kitap Fuarı ve gençlik
    Rifat OKYAY

    Çocuk gözüyle dostluk

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.