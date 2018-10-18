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18 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Anne ve babalara uyarılar: Ceza olarak kitap okutmayın...

18 Ekim 2018, Perşembe 18:11
Her çocuğun içinde gizli bir kitap kurdunun yattığını söyleyen Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Çağla Acar, kitap sevgisinin en çok anne babalar tarafından aşılanabileceğini söylüyor.

Çocuğumuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandıralım? - 4

 

KİTAP SEVGİSİ AİLEDEN GELİR

Okumayı çok seven bir çocuk yetiştirme hayalleri kuran ebeveynler, kitaplara karşı ilgisiz davranan çocuklarının okuma becerilerinin ve alışkanlıklarının hiç gelişemeyeceğini düşünerek endişeye kapılıyor. Her çocuğun hevesli ve mutlu bir kitap kurduna dönüşebileceğini belirten abm Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Çağla Acar, miniklerde okuma sevgisini arttırmanın yollarını söylüyor. Çocuklarda okuma alışkanlığı, iletişim kurmayı ilk kez öğrendikleri zamandan itibaren oluşmaya başlayan farklı katmanlarla şekilleniyor. Çocuklarının birer kitap kurdu olmasını isteyen anne babalar, okumayı sıkıcı bir sorumluluk olarak gören minikler karşısında hayal kırıklığına uğruyor. Öğretmenlerin okumanın temel özelliklerini öğretmekle yükümlü olduğunu ancak kitap sevgisinin en çok anne babalar tarafından miniklere aşılanabileceğini belirten Acar, her çocuğun içinde gizli bir kitap kurdunun yattığını belirterek onları daha çok kitap okumaya teşvik edecek adımları sıralıyor.

Okumayı faaliyete çevirin

Okumayı bir aile etkinliğine çevirin. Çocuğunuzun kitapları sevmesini istiyorsanız öncelikle sizi kitap okurken gördüğüne emin olmalısınız. Evde birçok noktaya kitap ve dergiler yerleştirin ve çocukların sizi sık sık elinizde kitaplarla görmesini sağlayın. Kitaplarla gerçek hayat arasında bağlantılar kurun. Edebiyatla gerçek hayat arasında bağlantılar kurmak, kitap okuma aktivitesini çocuklar için daha zengin bir deneyime dönüştürüyor. Bir sonraki tatilinizde gideceğiniz şehrin geçtiği bir öyküyü beraber okumak, çocuğunuzun ilgisini arttıracaktır.

Ceza olarak kitap okutmayın

Okumayı asla bir ceza gibi göstermeyin. Kitap okumak için çocukları odalara yollamak gibi davranışlar, miniklerin okuma eylemini bir cezaymış gibi görmelerine yol açarak kitaplardan keyif alma ihtimallerini düşürebiliyor. Ayrıca, sesli kitap okurken çocuklarının okuma becerilerine dair çok fazla eleştiride bulunan ebeveynler de bıkkınlık duygusu oluşturuyor. Kitap okumayı mutlaka yapılması gereken, zorlu bir ödev yerine bir keyif kaynağı olarak görmelerine yardımcı olun. Çocuğunuzun da aslında bir hikâye anlatıcısı olduğunu unutmayın. Birbirinize kitap okuduğunuz zamanlar dışında, onun size aklından bir hikâye anlatacağı anlar oluşturun. Böyle bir aktivite ile hayal gücünün gelişmesine katkıda bulunabilir, çocuğunuzun hikâyesini dinledikten sonra siz de ona küçükken çok sevdiğiniz bir masalı anlatabilirsiniz. Okumayı rahat bir deneyim haline getirin. Rahat sandalyeler veya yumuşak minderlerle evinizde sıcak bir köşe oluşturarak kitap okumayı dinlendirici bir eylem haline getirin. 

İstanbul – Musa Aydın

Etiketler: kitap, okuma, çocuk eğitimi
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