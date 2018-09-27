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27 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Artvin’in tarihî camileri

27 Eylül 2018, Perşembe 01:46
“Medeniyetimizin Aynası TarihÎ Artvin Camileri” belgeseli çekildi. Belgeselin galası 2 Ekim’de yapılacak.

Vali Ömer Doğanay önderliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla hazırlanan belgeselin yönetmenliğini Turhan Muharrem Turhan, yapımcılığını Süleyman İnal, yapım koordinatörlüğünü ise Bayram Sarayoğlu üstlendi.Artvin’de, taş ve ağaç kullanılarak yapılmış tarihî eserleri ön plana çıkarmayı amaçlayan belgeselde Karadeniz, Kafkas ve Anadolu kültürünün etkisiyle yapılmış tarihî camiler tanıtılacak. Belgeselin galası, 2 Ekim’de Artvin Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi’nde yapılacak. Vali Doğanay, Artvin Valiliği olarak ecdat yadigârı camileri, mabetleri yarınlara taşımak için ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini belirterek, “Bizlere her türlü yardımı gösteren Artvin halkımıza, müftülüğümüze ve din görevlilerimize, kısacası yüreklerinde camiyi yaşatanlara, her kalbi bir Kâbe gibi mescit yapanlara teşekkür ediyoruz” dedi.

Acı hikâyeler de var

Belgeselin yönetmeni Turhan Muharrem Turhan ise, çekimlerin 6 ay sürdüğünü anlatarak, “İklimin ve mevsimlerin değiştiği zamanlar, doğanın güzelliğiyle çekimlere yansıdı.

Bu sayede Artvin’in doğal tanıtımı da yapılmış oldu” diye konuştu. Çekimlerde bölge insanının ekibe çok yardımcı olduğunu vurgulayan Turhan, şunları söyledi: “Gittiğimiz her yerde hoş sohbet insanlarla karşılaştık. Öyle ki birçoğunun evine, sofrasına konuk olduk. Özellikle Gürcistan sınırına yakın köylerde amca ve teyzelerimizden hikâyeler dinledik. Osmanlı-Rus savaşında birçok camimizin ve köyün yakılmak istendiğini öğrendik, hikâyelerin acısını içimizde hissettiğimizden belki, daha bir şevkle çalışıp bu eserleri yarınlara taşımak için elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Bununla birlikte ormanlarıyla meşhur Artvin’de, ahşap camilerin yapılışına, içlerindeki ahşap işçiliğine ve renkliliğe hayran kaldık. Belgeselin yolun başında planladığımızdan çok daha farklı bir yere gittiğini ve güzel bir netice aldığımızı söyleyebilirim.”

AA

Etiketler: artvin, cami
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