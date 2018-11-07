Asfaltın altından tarih çıktı

İstanbul’un Üsküdar meydanında başlatılan altyapı çalışmasında, Osmanlı dönemine ait mimari kalıntılar ortaya çıktı.

İstanbul’un Üsküdar Meydanı’nda sağanak yağışlar sonrası oluşan su baskınlarını önlemek için İSKİ bir süre önce altyapı çalışması başlattı. İSKİ’nin yağmur suyu ve atık su kanalı çalışması Üsküdar Meydanı’ndan başlayarak Hakimiyeti Milliye Caddesi boyunca devam ediyor. Çalışmalar dolayısıyla yapılan kazılarda asfaltın hemen bir metre altından çok sayıda tarihi kalıntı çıktı. Arkeologların yaptığı incelemede Osmanlı döneminden kalma konut, dükkân gibi mimari kalıntılar da tesbit edildi. İSKİ’nin kanal projesi mevcut kalıntıların da altından geçeceğinden bu kalıntılara ne olacak sorusunun cevabı İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan geldi. Kurul, kalıntıların yerinde korunmasına gerek olmadığını, ivedilikle kaldırılmasını ve alttan gelecek tabakaların arkeolojik kazılarına devam edilmesini istedi. Bunun üzerine çevre sakinleri tarihi kalıntılara sahip çıkılması için sosyal medyada kampanya başlattı. Kampanyada, Üsküdar gibi Osmanlı döneminin en tarihi ilçesindeki kalıntıların kaldırılmasına tepki gösteriliyor.

İSKİ: Kalıntıların korunmasına imkân yok

İSKİ yetkilileri projenin hayata geçirilmesi için kalıntıların korunmasına imkân olmadığını savunuyor. İSKİ resmî internet sitesinde ise projeyle “Bazı bölgelerde aynı mecrada karışık şekilde akan yağmursuyu ve atık su hatlarının ayrıştırılarak modern şehircilik ve mühendislik ilkelerine uygun sürdürülebilir atık su-yağmur suyu drenaj projesinin elde edilmesi ve işletilmesi sağlanacak” deniliyor.