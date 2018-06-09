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Asırlardır imamlar, Cuma Hutbesine kılıçla çıkıyor...

09 Haziran 2018, Cumartesi 10:38
Kentin fethinin ardından ilk cuma namazının kılındığı Atabeygazi Camisi'nde asırlardır imamlar, cuma hutbesine kılıçla çıkıyor.

Kastamonu'daki Atabeygazi Camisi'nde görevli imamlar, fetih anısına asırlardan beri hutbe için minbere kılıçla çıkıyor.

Selçuklu Atabeyi Emir Hüsamettin Çoban tarafından 1273'te Kastamonu'nun fethinin ardından yaptırılan cami, bu özelliği nedeniyle "fetih camisi" olarak da biliniyor.

Atabey Gazi'nin fethin ardından ilk cuma namazında hutbeye kılıçla çıkmasının anısına o günden bu yana imamlar, cuma hutbesine kılıçla çıkıyor.

Doğu tarafında türbe bulunan, içinde 40 direk olması dolayısıyla bölgede "40 direkli cami" olarak da anılan Atabeygazi Camisi, kılıçla hutbeye çıkılmasını merak edenlerden ilgi görüyor.

Atabeygazi Mahallesi Muhtarı Kadir Kapucu, yaptığı açıklamada, caminin Kastamonu Kalesi'nin hemen altında bulunduğunu söyledi.

Kalenin fethinin Atabey Gazi isimli komutan tarafından gerçekleştirildiğini anlatan Kapucu, "Kalenin fethi cuma gününe denk geliyor. Cuma günü burada Atabey Gazi komutan olduğu için hutbeye kılıçla çıkıyor. O günden beri imamlar da hutbeye kılıçla çıkarak bu geleneği sürdürüyor." dedi.

Vatandaşların bu duruma ilgi gösterdiğini belirten Kapucu, "Gezmeye gelenler fotoğraf çekiyor, kılıcın hikayesini soruyor. Ben ve imam arkadaşlarımız, hikayesini anlatıyor." diye konuştu.

Camiye ziyaret edenlerden emekli öğretmen Necati Küpeoğlu da Türklerde böyle bir gelenek olduğunu dile getirerek, "Savaşarak elde edilen bölgelerde fetih camilerinde hutbeye kılıçla çıkılır. Mücadele sonucu elde edildiği için böyle bir gelenek yaşatılıyor. Burada da imamlar, her cuma ve bayramlarda hutbeye kılıçla çıkar ve hutbesini verir." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: kastamonu, hutbe, kılıç
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