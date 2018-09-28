Asırlık cami ibadete açılıyor

Antalya’nın ilk camilerinden olan 123 yıllık Şehzade Korkut Camii, restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açılacak.

Kayıtlara göre Antalya’nın ilk camilerinden olduğu belirtilen ve 1890’da çıkan yangından sonra kullanılmayan Şehzade Korkut (Kesik Minare) Camii’nde restorasyon çalışmaları başladı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, caminin Antalya’nın fethinin simgelerinden olduğunu söyledi.

Yangından sonra kullanılmadı

Caminin Antalya’nın fethinden sonra şehirdeki ilk Selçuklu İslâm eserlerinden olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, buranın tarihte “Camii Kebir, Cumanun camisi, Kesik Minare ve Şehzade Korkut” gibi çeşitli isimlerle adlandırıldığını, ancak kendilerinin Şehzade Korkut Camii adını tercih ettiklerini dile getirdi. Caminin 1896’ya kadar kesinsiz ibadete açık olduğunu anlatan Karaloğlu, o yıl çıkan yangında caminin büyük hasar gördüğünü bildirdi. O yıldan bu yana kullanılamadığını belirten Karaloğlu, yapının 122 yıldır kapalı kalmasının acısını ve sıkıntısını şehrin yaşadığını ifade etti.

Müze cami olarak açılacak

Titiz bir çalışmayla restorasyon projelerini tamamladıklarını vurgulayan Karaloğlu, şunları belirtti, “Öncelikle yapının ayakta kalan kısmının korunması, güçlendirilmesi sonra da projeye uygun caminin yıkılan bölgelerinin yapılmasını amaçlıyoruz. Restorasyon çalışmaları 29 Ekim 2019’da bitecek ve müze cami olarak açılacak. 123 yıl sonra bu mekân yine cami olarak kullanılacak.”