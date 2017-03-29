Portekiz'in İstanbul Fahri Konsolosu Aaron Nommaz: "Avrupa'da Yahudiler yakılırken, Osmanlı'da engin bir din ve ibadet hürriyeti vardı" dedi.

Aaron Nommaz Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 2. Kitap Günleri'nde ilk kitabı "Kanuni’nin Yahudi Bankeri, Dona Gracia" kitabının imza gününü gerçekleştirdi.

Kanuni Sultan Süleyman dönemine ışık tutan kitabı hakkında okurlara bilgi veren Nommaz, Avrupa'da 1500'lü yıllarda Papa'nın baskısıyla Yahudilerin engizisyon mahkemelerinde işkenceler gördüğünü ve meydanlarda yakıldığını söyledi.

"Avrupa'da Yahudiler yakılırken, Osmanlı'da engin bir din ve ibadet hürriyeti vardı. Avrupa'da bunlar yok. Avrupa'da vahşet var. Osmanlı insani olarak özgürlükler olarak çok çok ileride. Avrupa'da vahşet, Osmanlı'da özgürlükler var. Osmanlı kucak açıyor." dedi.

Marmaris Belediye Başkan Vekili İsmet Kamil Öner de Nommaz'ın, Marmaris tarihi için de bir pencere açtığına değindi.

Marmaris'te Kanunu Sultan Süleyman'ın eserleri ve o döneme ait türbelerin bulunduğunu belirten Öner, "Kitap 16. yüzyıla bir pencere açtığı için, o dönem bizim ilgimizi çekiyor. Avrupa karanlığı yaşarken Osmanlı'ya sığınan bir kadın kahramanın öyküsü çok ilginç. Marmaris'in kültür hayatına katkıları bizim için çok önemli olacak. Kitaplarını keyifle okuyacağız. Sizi bir kültür elçisi olarak kabul ediyoruz." diye konuştu.