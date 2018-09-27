Avustralya’da Nur seminerleri başladı

Avustralya Nur Vakfı’nda aile ve çocuk eğitimini Risale-i Nur ekseninde ele alan seminerlerin ilki yapıldı. Seminer’in İngilizce kısmını yeni Müslüman olan 22 yaşındaki Alman asıllı Çinli Sylvia sundu.

Avustralya Nur Vakfı’nda aile ve çocuk gelişimini temel alan bilgilendirme seminerlerinin ilki Pazartesi günü vakfın hanımlar bölümünde tertip edildi. Başlangıçta 15 günde bir düzenlenmesi düşünülen seminerlerde hedef, doğru çocuk için doğru ebeveyn olmak bilincini Risale-i Nur metotları ışığında özellikle genç annelere kazandırmak. Bu amaçla ilk seminer modern hayatın en ciddî risklerinden biri olan sanal ve dijital âlemin çocuklarımız üzerindeki risklerini konu alan “Cebimdeki Şeytan, Salondaki Düşman, Ekranlardan Hayatımıza Akan Sinsi Tehlike” adı altında dinleyicilerle buluştu. İlk seminer Melbourne’e yeni taşınan CSIRO da akademisyen olarak bulunan Ahu Çelebi tarafından takdim edildi.

Seminer’in İngilizce kısmını yeni Müslüman olan 22 yaşındaki Alman asıllı Çinli Sylvia sundu.

Türkçe – İngilizce sunumlar yapıldı

Hem Türkçe hem İngilizce sunulan seminerde burada doğup büyüyen ilk dili İngilizce olan hedef kitleye ulaşabilmek de amaçlandı. Seminer’in İngilizce kısmını yeni Müslüman olan 22 yaşındaki Alman asıllı Çinli Sylvia sundu. Dinleyici kitlesinin beğenisini kazanan seminerlerin bazılarını daha sonra umuma açık bir organizasyonda tekrarlamanın faydalı olabileceği görüşü ifade edildi. Diğer seminerler için meşveret ile belirlenen örnek konular şöyle tesbit edildi; “Hürmet (neye), merhamet (kime), muhabbet (kimle, aile hayatı, aile hukuku), Ömür analizi, Asrın hastalıkları, Sizce dünyanın kaç yüzü var?, Adalet- kader- hikmet ilişkisi, Bakış açısı, Sizin yıldızınız kim? Hissiyat yönetimi, Tutum ve davranış değişikliği, Kalp temizliği yeterli midir? Toplumsal varlık olarak insan, Aile içi ilişkiler, Tesanüd- Teavün, Fıtrata uygun çocuk gelişimi, Peygamberlerin çocuk yetiştirme metot ve tavsiyeler, Seküler toplumlarda çocuklarımıza İslâmî değerler toplum entegrasyonunu bozmadan nasıl aktarılabilir.”

İstanbul – Yeni Asya