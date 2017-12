Oscar'a aday yabancı film kısa listesi açıklandı. Türkiye'nin Oscar aday adayı 'Ayla' listede yer almadı.

ABD'de yabancı film dalında Oscar ödülü adaylarının kısa listesi açıklandı. Yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği 'Ayla', Oscar'a aday filmler arasında yer alamazken, Fatih Akın'ın Almanya'yı temsil ettiği 'In the Fade' listeye girmeyi başardı.

​CNN Türk'ten Reha Erus'un haberine göre, tüm dallardaki Oscar adayları 23 Ocak'ta açıklanacak. Oscar ödül töreni ise 4 Mart'ta düzenlenecek.