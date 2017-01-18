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Bağcılar'da "20'de 20 Kitap Okuma Etkinliği"

18 Ocak 2017, Çarşamba 23:34
Bağcılar'da anne, baba ve çocuklara kitap okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla "20'de 20 Kitap Okuma Etkinliği" düzenleniyor.

Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 2017 yılı boyunca ilçe sakinlerine kitap okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla hayata geçirilen "20'de 20 Kitap Okuma Etkinliği"nin ilki Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Çok sayıda anne, baba ve öğrencinin katıldığı etkinlikte konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, organizasyonla her gün 20 dakikalık bir kitap okumasının gerçekleştirileceğini söyledi. 

İlk emri "oku" olan bir dinin mensupları olduklarını anımsatan Çağırıcı, "Dünyada ilkleri, projeleri hayata geçiren bir Türkiye... Öyle zannediyorum ki, eğitimdeki ve okuma alışkanlığındaki başarıyı yakaladığımızda, Türkiye'nin yükselmesinin önüne hiçbir güç geçemeyecektir. Her akşam saat 20.00'de telefonları toplayacağız, televizyonları kapatacağız, kitapları okuyacağız." diye konuştu.

Belediye çalışmalarından bahseden Çağırıcı, okuma saatleri hususunda özellikle çocukların anne ve babalarına örnek teşkil edeceğine inandığını belirterek, okumaların hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Gerçekten anlamlı ve önemli bir proje"

Bağcılar Kaymakamı Orhan Çiftçi de ilçede yaklaşık bir ay önce göreve başladığını ve artık kendisinin de bir Bağcılarlı olduğunu söyledi.

Okumanın önemine dikkati çeken Çiftçi, "Gerçekten anlamlı ve önemli bir proje. Mutlaka faydalı olacaktır. Artık internet ve cep telefonu diye de bir gerçek var. Her gün 20 dakika ailecek bir araya geleceksiniz. Okuma ve sonrasında yapacağınız iletişimle aile içi iletişimi de güçlendirmiş olacaksınız. Bir şeye ailece sahip çıkıldığında başarının artacağına inanıyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcı anne, baba ve çocuklarla 20 dakika kitap okundu.

AA

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