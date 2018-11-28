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28 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Bakanlık açıkladı: Dede Korkut UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne girdi

28 Kasım 2018, Çarşamba 17:04
Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Dede Korkut"un UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne oy birliğiyle kabul edildiği bildirildi.

'Dede Korkut Mirası' UNESCO yolunda(Fotoğraflı)

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin bir kültür mirasının daha UNESCO listelerindeki yerini aldığı ifade edildi.

Türk Destanı "Dede Korkut"un, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne oy birliğiyle kabul edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dede Qorqud/Korkyt Ata/Dede Korkut Mirası: Destan, Masal ve Müzik çok uluslu dosyası olarak geçtiğimiz yıl mart ayında, UNESCO'ya gönderilen kültür mirasımız, temsili listeye 17. unsur olarak bugün itibarıyla dahil edildi. Morityus Cumhuriyeti'nin başkenti Port Louis'de gerçekleştirilen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 13. Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda temsili listeye alınan Türk destanı, artık insanlığın somut olmayan kültürel mirası oldu. Türkiye, bu kararla temsili listeye en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasındaki yerini de korudu."

Bakanlığın açıklamasında, "Dede Korkut: Destan, Masal ve Müzik" dosyasının, Kazakistan'ın moderatörlüğünde, Azerbaycan ve Türkiye'nin katılımıyla çok uluslu olarak hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, Türk dünyasının yüzlerce yıllık kültürel kimliğinin taşıyıcısı ve ortak mirası olan "Dede Korkut" etrafında şekillenen destan, masal ve müzik geleneğinin, başta kuzeydoğu olmak üzere Türkiye genelinde yaşatıldığı anımsatıldı.

Dede Korkut kültürünü oluşturan destan, masal ve müzik içerisindeki dilden dile, kuşaktan kuşağa aktarılan değerlerin, Türkiye'nin kültürel belleğinde canlılığını koruduğu belirtilen açıklamada, bu değerlerin geçmişle bugün arasındaki kültürel bağın güçlenmesine, kültürel devamlılığın, aidiyet ve kimlik anlayışının geleceğe taşınmasına katkıda bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, birikimi ve değerleri sınırları aşan "Dede Korkut" mirasının, bu yönüyle Türkçe konuşan ülkelerde de birleştirici bir unsur olarak büyük önem taşıdığına işaret edildi.

AA

Etiketler: dede korkut, kültür bakanlığı
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