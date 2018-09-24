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25 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Bakırcılar çırak bulamıyor

24 Eylül 2018, Pazartesi 23:34
Gaziantep’te yıllarını bakırcılığa veren ustalar, yetiştirecek çırak bulamamaktan şikayetçi.

Gaziantep’te turistik amaçlı bakır eşya üretimi son yıllarını yaşıyor. Yıllarını bakırcılığa veren ustalar, yetiştirecek çırak bulamamaktan şikâyetçi. Kente gelen turistlerin uğradığı yerlerin başında Bakırcılar Çarşısı gelir. Adı

Bakırcılar Çarşısı olsa da, birçok el sanatı esnafının üretim yaptığı bir yer. Çekiç sesleri arasında çarşıda gezinen turistler, genelde bir şeyler almadan çıkmıyor. 280 dükkânın bulunduğu çarşıdaki esnafların çoğu satıcı. Çarşıda 10’a yakın esnaf ise üretim yapıyor. Fabrikalardan aldıkları bakır levhaları elle işleyerek, tabak, tepsi, sürahi, semaver, çaydanlık gibi ürünler yapıyorlar. Üretim yapan esnafların neredeyse tamamının 50’li yaşlarda olması hemen dikkat çekiyor. Satış yapan işyerlerinde genç çalışanlar olsa da, üretim yapanlar da genç bulmak mümkün olmuyor. Bakırcı ustalarının en çok şikâyet ettiği durum bu; yetiştirecek çırak bulamamak.

53 yıllık bakır ustası Ökkeş Evyapan tek başına çalışanlardan. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Evyapan, çırak bulamadıkları için mesleklerinin son yıllarını yaşadığını söyledi. Evyapan, “Çocuklar artık 18 yaşına kadar okuyacak mecburen. 18 yaşına gelen çocuğa ben ne öğreteyim? Ağaç yaşken eğilir. 7 yaşında eğitmezsen mümkün değil. Sanat okullarında çıraklık öğretiyorlar ama onlar bu işten anlamaz. 7 yaşında başladım ben bu işe yaşım 60. 53 yıldır bu işi yapıyorum. Eskiden getirirdi ‘eti senin kemiği benim’ derdi. Ona bir şeyler öğretirdin. Şimdi ne öğreteceksin? Eskiden babası parasını cebinden verirdi maksat bir şeyler öğrensin. Biz de ölürsek bu sanat bitecek. Her şey teknolojiye dönecek” dedi.

Evyapan’ın komşusu Gültekin Dikkatli de aynı dertlerden mustarip. Bir yandan bakır sürahilere işlem yapan Dikkatli, bir yandan da Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtlıyor. Çırak bulamadıklarını vurgulayan Dikkatli, “Hepsi okula gidiyor artık. Çocuk küçükken yetiştirilir, 7-8 yaşında gelmesi lazım. Bizim zamanımızda öyleydi. Şimdi 16-17 yaşında geliyor. Bu saatten sonra bir şey öğretemeyiz. 36 yıldır yapıyorum bu işi. Bizim zamanımızda ilkokulu bitiren direk işe girerdi. Çocuk öyle öyle öğrenirdi. Maddi durumu iyi olmadığı için çalışırdı insanlar. Şimdi ise yok. Artık okula gittikleri için kimse gelmiyor. Biz ölünce meslek ölecek. Bizden sonra kimse yok. Çıraklık eğitimi açtılar belli yaşta insanlar gitti, onlar da bir şey öğrenemediler. Meslek ciddi risk altında” diye konuştu. Çarşının genelinde durum böyle. Üretim yapan dükkanlarda çalışanların en genci 25 yaşında. Önceki yıllarda günlük kullanım için yapılan bakır ürünler arttık süs eşyası olarak kullanılıyor.

Etiketler: gaziantep, bakırcılar, usta, çırak
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