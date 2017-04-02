Bakırın sesi birincilik getirdi

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün (BYEGM), yerel medyanın gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği “30’ncu Yerel Medya Özendirme Yarışması”nın kazananları belli oldu.

Yarışmaya katılan Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu Yusuf Baş ve TV 19’dan Turan Yıldız’ın hazırladığı çalışma televizyon haberi dalında birincilik kazandı. Yarışmada, En İyi Yerel Televizyon Haberi dalında ilk üç şöyle sıralandı: Birinci ‘Bakırcılar Çarşısında Çekiç Sesi Azalıyor’ ile TV 19’dan Turan Yıldız ve Yusuf Baş, İkinci ‘Afrikalı Öğrencilerin Kar Sevinci’ ile KON TV’den Fatih Çelik, Üçüncü ‘Bir Günlüğüne Engelli Olmak’ ile ES TV’den Rasim Kılıç ve Engin Kale. Araştırma dalında birinci ‘Ege Göçmen Mezarlığı Oldu’ haberiyle 9 Eylül Gazetesi’nden Umut Karakoyun, ikinci ‘Antalya’nın Uyuşturucu Raporu’ ile Akdeniz Bülten Haber Dergisi’nden Esra Köksal, Üçüncü ‘Kopyala, Kes, Yapıştır Mütalâa Olmuş!’ adlı çalışma ile Yeni Malatya Gazetesi’nden Burhan Karaduman oldu. Haber Fotoğrafı dalında birinciliğe ‘El Bab Şehidi’ ile Afyonkarahisar Hisar Gazetesi’nden Hayati Kanat, ikinciliğe ‘Meydan Okuduk’ adlı çalışmayla Kayseri Gündem’den Bünyamin Gültekin, üçüncülüğe ‘Süper Ay Gözlemlendi’ ile SES Gazetesi’nden Berkay Arıkan lâyık görüldü. İstanbul – Ülker Yılmaz Caba

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