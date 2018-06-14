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14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Bakırköy'de Mizah Müzesi açıldı

14 Haziran 2018, Perşembe 09:50
Ergin Gülen'in koleksiyonundan seçilen çalışmalardan oluşan "Mizah Müzesi" Bakırköy'deki Münir Özkul Kültür Merkezi'nde mizah meraklılarının beğenisine sunuldu.

Karikatürist Ergin Gülen'in koleksiyonundaki dergi, sinema ve tiyatro afişi, karikatür, komik obje, ayna ve özel mizah bölümlerinin yer aldığı "Mizah Müzesi" Münir Özkul Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, sanatçı derneklerine ve dostlarına teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Bugün benim de kent konseyinde birlikte çalıştığım, bizi yüreklendiren, destekleyen değerli dostumuz Ergin Gülen'in adına Mizah Müzemizi açıyoruz." dedi.

Dünyanın her yerinde koleksiyon sahiplerinin, bağışladığı koleksiyonla açılan müzeye kendi adlarının verilmesinin normal olduğunu dile getiren Kerimoğlu, şunları kaydetti:

"Ergin abi tevazu gösterdi, ısrarla 'olmasın benden sonra siz gereğini düşünürsünüz' dedi ama ben de hakkını teslim etmek istedim. Sanatçılara vefatından sonra değil yaşarken de o değeri vereyim istedim ve kendi adına bağışladığı bu koleksiyondan dolayı mizah müzesini onun adıyla açtık."

Kerimoğlu, Mizah Müzesinin de içinde bulunduğu Kartaltepe Kültür Merkezi'ne, Bakırköylü sanatçı Münir Özkul'un adının verildiğini belirterek, "Bakırköy'ü kültür sanat hayatının başkenti yapma konusunda iddiamızı sürdürüyoruz." dedi.

Koleksiyon sahibi Ergin Gülen ise 20 yaşında çizmeye başladığı karikatürlerini ve basın hayatında yaşadıklarını anlattı.

"Benim özelliklerimden bir tanesi de bir sanat dalına yenilik katmamdır" diyen Gülen, şöyle devam etti:

"Sanat dalına yenilik katmak imkansız gibi bir şeydir ama ben karikatür sanatına yağlı boya tablo karikatür yapma özelliğini katmış biriyim. İlk defa 1966 yılında çizdiğim en eski örneğidir ve çok önemlidir. Çünkü o örnek sayesinde karikatür sanatının literatürüne yağlı boya tablo yapan ilk Türk karikatürist olarak girdim."

Karikatür konusunda Türkiye'de en fazla yazı yazan ve yorum getiren sanatçılardan biri olduğunu savunan 82 yaşındaki sanatçı, 1870 yılında ilk kez Türkiye'ye gelen taramalı tip karikatürden tek çizgi halindekilere ve tekniğin ilerlemesiyle bilgisayarla çizilen renkli karikatürlere kadar pek çok örneğin yer aldığını ifade etti.

Törende Kartaltepe Kültür Merkezi'ne, Bakırköylü sanatçı Münir Özkul'un adı verildi. Açılışın ardından ziyaretçiler müzedeki eserleri inceledi.

Bakırköylü karikatürist Ergin Gülen'in 50 yıllık koleksiyonundan faydalanılarak kurulan müzede, "Mizah Kitaplığı", "Karikatür ve Çizgi Roman Atölyesi", "Seyir Salonu" bölümlerinin yanı sıra, dergiler, sinema ve tiyatro afişleri, karikatürler, komik objeler ve aynalar yer alıyor.

Mizah yazarı, karikatürist ve komedi oyuncularını tanıtan bölümlerin de bulunduğu müzede, Yeşilçam filmlerinden komik sahneler de ekranlar aracılığıyla izlenebiliyor.

AA

Etiketler: Bakırköy, mizah, karikatür, müze
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