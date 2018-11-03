Balıklıgöl'de UNESCO hazırlığı

Şanlıurfa’daki tarihÎ Balıklıgöl yerleşkesinin, “Harran ve Şanlıurfa Yerleşimleri” adıyla UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nden asıl listeye alınması için yapılan hazırlıklar gelecek yıl tamamlanacak.

Dünyanın “en büyük doğal akvaryumu” olmasının yanı sıra önemli inanç merkezlerinin başında gelen Şanlıurfa’daki Balıklıgöl yerleşkesinin, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınması için yapılan hazırlıkların son aşamaya geldiği bildirildi.

Turizmin önemli merkezleri arasında yer alan ve şehrin simgesi haline gelen tarihî Balıklıgöl yerleşkesinde altyapı, drenaj, su tahliye kanalı ve restorasyon çalışmalarını yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tarihî mekânı yeni görünüme kavuşturdu. Balıklıgöl içerisinde yer alan havuzu da yenileyen belediye, teknolojik cihazlarla gölde su analizi yapıp, sağlıklı ortamda yaşamalarını sağladıkları balıklara oksijen ve mineral desteğinde de bulunuyor. “Peygamberler şehri” olarak nitelendirilen ve üç semavî dinin mensupları arasında önemli bir yeri bulunan Hazreti İbrahim’in doğup büyüdüğü ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihî Balıklıgöl yerleşkesinde, toprak kaymasının engellenmesi, göldeki balıkların sağlıklı şekilde hayatlarını sürdürebilmesi için bilim insanlarının görüşleri doğrultusunda restorasyon çalışmaları yapıldı. “Harran ve Şanlıurfa Yerleşimleri” adıyla 2000 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne alınan Balıklıgöl’ün, asıl listeye girebilmesi için bilim adamlarının da desteğiyle Koruma Amaçlı İmar Planı ile Balıklıgöl Alan Yönetim Planı hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların tamamlanmasının ardından yerleşkenin asıl listeye alınması için başvuruda bulunacak.

‘Balıklıgöl, şehrin kalbidir’

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yaptığı açıklamada, tarihi Balıklıgöl’ün şehrin kalbi konumunda olduğunu söyledi. UNESCO tarafından talep edilen Balıklıgöl Alan Yönetim Planı’nın hazırlandığını belirten Çiftçi, söz konusu çalışmayla sadece Balıklıgöl’ün değil, çevresinde yer alan hanlar, pazarlar ve tarihî Urfa Kalesi’nin de yönetim planının ortaya çıktığını ifade etti.